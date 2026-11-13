Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
Рейтинг: +3636
Посты: 2678
7

Южнокорейский солнечный беспилотник провел в стратосфере более семи суток

Южнокорейский солнечный беспилотник EAV-4 установил национальный рекорд продолжительности непрерывного полета на высоте 20 километров.

Сообщество
# авиация
# беспилотники
# технологии
# Южная Корея
Солнечный беспилотник EAV-4 / © KASA 
Солнечный беспилотник EAV-4 / © KASA 

Корейское аэрокосмическое управление (KASA) сообщило, что стратосферный беспилотник на солнечной энергии EAV-4 успешно выполнил непрерывный полет продолжительностью 170 часов 5 минут. Новый результат более чем втрое превосходит предыдущий национальный рекорд — 53 часа, установленный в 2020 году предшественником EAV-4, аппаратом EAV-3. По продолжительности полета южнокорейская разработка занимает второе место в мире, уступая лишь беспилотнику Zephyr, созданному европейской компанией Airbus.

EAV-4 разработан Корейским аэрокосмическим исследовательским институтом (KARI). Это беспилотный аппарат на солнечной энергии с размахом крыла около 30 метров и максимальной взлетной массой 150 килограммов. Он способен нести до 20 килограммов целевой полезной нагрузки.

В дневное время электроэнергия вырабатывается солнечными панелями, установленными на крыльях, а ее избыток накапливается в аккумуляторах. Благодаря этому аппарат может продолжать полет и ночью, когда выработка солнечной энергии прекращается.

Помимо демонстрации продолжительного полета, аппарат выполнил задачи наблюдения, необходимые для практического применения при ликвидации последствий стихийных бедствий.

Во время испытаний по обнаружению лесных пожаров, EAV-4 с помощью оптико-электронных и инфракрасных камер обнаружил очаг возгорания с высоты 14,4 километра всего за несколько секунд. Кроме того, он продемонстрировал возможности отслеживания и прогнозирования направления распространения дыма и движения фронта пожара.

В отличие от спутников на околоземной орбите, стратосферные аппараты можно направлять непосредственно в нужный район. Они способны непрерывно контролировать более обширные территории, чем обычные беспилотники, а в чрезвычайных ситуациях — устанавливать прямую связь с мобильными телефонами на земле.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# авиация
# беспилотники
# технологии
# Южная Корея
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
13 Ноя
Бесплатно
Звезда по имени пива (И семь ее планет)
Библиотека им. К.А. Тимирязева
Санкт-Петербург
Лекция
13 Ноя
1200
Бывает ли поздно учить язык и есть ли языковые способности?
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
13 Ноя
1100
Саудовская Аравия и ОАЭ: монархии в поисках будущего
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Ноя
1200
Динозавры: монстры эволюции. Как они стали птицами
Medio Modo
Москва
Лекция
14 Ноя
Бесплатно
Медицинское обеспечение и безопасность космических полетов
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
14 Ноя
Бесплатно
Карбон в архитектуре и дизайне: когда материал становится частью эстетики
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Ноя
1600
Подвиг создателей ядерного щита. Война, которая не случилась
Medio Modo
Москва
Лекция
15 Ноя
600
Как заглянуть в мозг, не вскрывая черепную коробку?
ВСмысле
Онлайн
Экскурсия
15 Ноя
Бесплатно
Другой космос
Космонавтика и авиация
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. «Росатом» испытал ядерное топливо нового поколения при температуре 1600 °C

    12 ноября, 19:05

  2. Радиосигнал от близкой звезды может указывать на взаимодействие ее планеты с вулканически активным спутником

    12 ноября, 16:05

  3. Исчезновению миллиарда лет в геологической летописи Земли нашли объяснение

    12 ноября, 14:52

  4. Эксперт объяснил, что можно узнать о загрязнении города по снегу

    12 ноября, 13:39
Выбор редакции

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

8 ноября, 17:03

Последние комментарии

Artyom Ustyuzhin
1 час назад
Andrew, неплохо ты с именами загнул-я только Ахау и понял

Археологи выяснили название вновь открытого города майя

Black Reader
4 часа назад
Пью, понимаю, что русский не в совершенстве... Но, базовая логика-то должна быть. С.-Пб. где? Потому и стройка российская. ))

От башни высотой два километра до нового «Лахта Центра»: самые высокие небоскребы, которые планируют построить в мире

Sergey Gorovoy
7 часов назад
Евгений, а не надо было?

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2026 году

Sergey Gorovoy
7 часов назад
Andre, но ответик накатан-таки, хе-хе, в "копилочку" аккаунта, на который, скорее всего, тоже наплевать).

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2026 году

Константин Кот
7 часов назад
Россию на 1-е место. Ни одна в мире страна не выдержала бы такие санкции как РФ.

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2026 году

Татьяна Кальницкая
8 часов назад
Анатолий, как женщина, скажу Вам, что, данная шутка давно не относится к современной женщине, а в нашем постсоюзном обществе, так очень давно. Хотя,

Мужская помощь по дому ослабила связь секса и счастья у женщин

Михаил Невский
9 часов назад
Владимир, Инфляция + там действительно большие зарплаты 10-12 фунтов в час минималка, а фунт дороже и евро и доллара не намного но дороже. 1200 руб в час

Мировая экономика в 2040 году: прогноз в одной инфографике

Andre Ivanov
9 часов назад
Простая и туповатая перепечатка из западных изданий, как только вижу рейтинги от данного издания, сразу пролистываю, ибо обычно политизированный

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2026 году

Иван Колупаев
10 часов назад
Александр, пришлось подключить ии чтоб вы наконец угомонились. Просто скормил ему этот ваш "ответ" возражать самому на каждую вашу новую выдумку

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Анатолий Потапенко
10 часов назад
О как! «Ориентальная традиционалистка» хочет быть желанной и воспринимает свою желанность как продолжение семейной роли, а сторонница

Мужская помощь по дому ослабила связь секса и счастья у женщин

Иван Колупаев
10 часов назад
Александр, вы опять ничего не поняли (или сделали вид) и токуете о своем. Но мне надоело вам разжевывать элементарные вещи превозмогая ваши подмены

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Дмитрий Грабак
11 часов назад
Холонский технологический институт находится в городе Холон в Израиле. И да, это они делали это исследование.

Спутники составили глобальную карту истощения подземных вод

Евгений Кастрюлькин
11 часов назад
Пью, атомная энергетика вырабатывающая электроэнергию и строительство электростанций по всему миру, поставка - это не производство?

Мировая экономика в 2040 году: прогноз в одной инфографике

Сергей Никольский
11 часов назад
чем куб...- Который, соответственно, является вторым платоновым телом! Логично...Учёные забросили сакральную геометрию?...- Она им неинтересна...-

Ученые впервые получили искусственный алмаз при комнатной температуре

Сергей Никольский
11 часов назад
Что за источник?...- Правильно записанная формула пространственной системы координат, X=Y=Z, между которыми 120 градусов, круг, разделенный на три

Ученые впервые получили искусственный алмаз при комнатной температуре

Сергей Никольский
11 часов назад
Раскрыт механиз образования альтернативной формы алмазов...- Интересно...- При сжатии графита внутри формируется не классический алмаз с

Ученые впервые получили искусственный алмаз при комнатной температуре

Илья Дзен
12 часов назад
ничего не понятно, но очень интересно

«Росатом» испытал ядерное топливо нового поколения при температуре 1600 °C

Александр Березин
12 часов назад
Иван, "лександр, там использовались LSM и плавающая бронетехника амфибии" То есть именно то, что я и написал: "Почему после Нормандии союзники первую

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Александр Березин
13 часов назад
Пью, "Александр, Причем тут служанок?" Прочитайте ветку -- поймете. "Вообще просто каких-нибудь крестьянок как у Толстого в Воскресении или у

Пятьсот лет измен: что генетики рассказали о слабых местах моногамии

Александр Березин
13 часов назад
Пью, "россияне", конечно, согласятся только с вами. Как и громадяне. Но я-то про жителей реальной России, а не ваших внутренних россиян и громадян.

От башни высотой два километра до нового «Лахта Центра»: самые высокие небоскребы, которые планируют построить в мире

Самые обсуждаемые