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Южнокорейский солнечный беспилотник провел в стратосфере более семи суток
Южнокорейский солнечный беспилотник EAV-4 установил национальный рекорд продолжительности непрерывного полета на высоте 20 километров.
Корейское аэрокосмическое управление (KASA) сообщило, что стратосферный беспилотник на солнечной энергии EAV-4 успешно выполнил непрерывный полет продолжительностью 170 часов 5 минут. Новый результат более чем втрое превосходит предыдущий национальный рекорд — 53 часа, установленный в 2020 году предшественником EAV-4, аппаратом EAV-3. По продолжительности полета южнокорейская разработка занимает второе место в мире, уступая лишь беспилотнику Zephyr, созданному европейской компанией Airbus.
EAV-4 разработан Корейским аэрокосмическим исследовательским институтом (KARI). Это беспилотный аппарат на солнечной энергии с размахом крыла около 30 метров и максимальной взлетной массой 150 килограммов. Он способен нести до 20 килограммов целевой полезной нагрузки.
В дневное время электроэнергия вырабатывается солнечными панелями, установленными на крыльях, а ее избыток накапливается в аккумуляторах. Благодаря этому аппарат может продолжать полет и ночью, когда выработка солнечной энергии прекращается.
Помимо демонстрации продолжительного полета, аппарат выполнил задачи наблюдения, необходимые для практического применения при ликвидации последствий стихийных бедствий.
Во время испытаний по обнаружению лесных пожаров, EAV-4 с помощью оптико-электронных и инфракрасных камер обнаружил очаг возгорания с высоты 14,4 километра всего за несколько секунд. Кроме того, он продемонстрировал возможности отслеживания и прогнозирования направления распространения дыма и движения фронта пожара.
В отличие от спутников на околоземной орбите, стратосферные аппараты можно направлять непосредственно в нужный район. Они способны непрерывно контролировать более обширные территории, чем обычные беспилотники, а в чрезвычайных ситуациях — устанавливать прямую связь с мобильными телефонами на земле.
Комментарии
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