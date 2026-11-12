Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Самый быстрый электромобиль в мире: гиперкар BYD преодолел рубеж в 500 километров в час

На закрытом участке скоростной трассы в пустыне Абу-Даби немецкий автогонщик Марк Бассенг (Marc Basseng) вписал новую страницу в историю автомобилестроения, установив рекорд за рулем электрического купе китайского производства.

Yangwang U9 Xtreme / © BYD

На электромобиле Yangwang U9 Xtreme компании BYD Бассенг разогнался на международном шоссе имени шейха Халифы бин Заида до 503,17 километров в час. Тем самым машина подтвердила статус самого быстрого серийного электромобиля из когда-либо созданных.

Рекорд стал кульминацией последовательной борьбы BYD за главные мировые скоростные достижения. Ранее U9 Xtreme разогнался до 496,2 километров в час на испытательном овальном треке Automotive Testing Papenburg в Германии, превзойдя показатели Bugatti Chiron Super Sport 300+ и хорватского электрического гиперкара Rimac Nevera. Еще до этого электромобиль прошел 20,832-километровую трассу Нюрбургринг-Нордшляйфе за шесть минут 59,157 секунды, став первым серийным электрическим суперкаром, которому удалось преодолеть эту дистанцию менее чем за семь минут.

Чтобы понять значение этих достижений, стоит обратить внимание на компанию, создавшую машину. Китайская BYD, штаб-квартира которой находится в Шэньчжэне, начала свою историю в 1995 году как производитель аккумуляторных батарей. За сравнительно короткое время она превратилась в одного из крупнейших производителей электромобилей с вертикально интегрированным производством, ежегодно продающего миллионы легковых машин.

Когда в 2024 году BYD представила U9 под своим премиальным брендом Yangwang по цене около 236 000 долларов (более 19,6 миллионов рублей), многие западные наблюдатели восприняли новинку скорее как эффектную диковинку.

Дизайн купе разработал Вольфганг Эггер — бывший руководитель дизайнерских подразделений Alfa Romeo, Audi и Lamborghini. Необычный клиновидный кузов привлекал внимание не только внешностью, но и впечатляющими возможностями гидравлической подвески. Благодаря интеллектуальной системе управления кузовом DiSus-X, способной изменять высоту электромобиля почти на 75 миллиметров, машина могла «танцевать» под музыку, двигаться на трех колесах и даже самостоятельно перепрыгивать через дорожные шипы и выбоины.

Скептики считали всё это удачным рекламным трюком, призванным отвлечь внимание от тяжелого электрического гран-турера. И действительно, первоначальная версия U9 весила внушительные 2480 кг. Ее силовая установка развивала 1287 лошадиных сил: этого хватало для впечатляющего разгона, но по мощности автомобиль заметно уступал признанным гиперкарам.

Затем BYD подняла планку, выпустив Yangwang U9 Track Edition мощностью около 3000 лошадиных сил. Эта версия легла в основу U9 Xtreme — дорожного гиперкара, тираж которого ограничен 30 экземплярами для покупателей по всему миру.

В U9 Xtreme была полностью переработана электрическая архитектура: прежнюю 800-вольтовую систему заменили 1200-вольтовой платформой, впервые примененной в серийном электромобиле. Каждое колесо приводится в движение отдельным синхронным электродвигателем с постоянными магнитами. Их суммарная мощность достигает 2977 лошадиных сил. Электронная система распределения крутящего момента регулирует отдачу каждого двигателя 100 раз в секунду.

Не стоит забывать, что BYD изначально была производителем аккумуляторов. Поэтому компания добилась таких характеристик без использования экзотических никель-марганец-кобальтовых элементов. Вместо них инженеры переработали собственную литий-железо-фосфатную батарею Blade емкостью 80 киловатт-часов, которую многие западные специалисты считали слишком тяжелой и недостаточно производительной для автоспорта.

Весь электромобиль представляет собой демонстрацию передовых технологий. Активная подвеска постоянно корректирует продольный наклон кузова, влияющий на аэродинамику, а полусликовые шины GitiSport e·GTR 2 PRO специально разработаны с расчетом на центробежные нагрузки, которые могли бы разрушить обычные покрышки. Установленный в этом месяце рекорд скорости позволяет считать их самыми быстрыми дорожными шинами в мире.

В более широком контексте автомобильной отрасли U9 Xtreme ставит перед производителями сверхмощных машин новые и весьма неудобные вопросы. На разработку Rimac Nevera, Lucid Air Sapphire и Tesla Model S Plaid ушли годы. BYD же, контролируя всю производственную цепочку — от добычи лития и выпуска полупроводников на основе карбида кремния до изготовления электродвигателей и гидравлических систем, — сумела сократить разработку гиперкара с нескольких лет до нескольких месяцев.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.