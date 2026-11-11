Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Юлия Николаева
Юлия Николаева
Рейтинг: +511
Посты: 304
7

Рейтинг стран: кто в мире больше всего потребляет угля, нефти и газа

В 2025 году мировое потребление угля, нефти и природного газа достигло рекордных значений. Однако лидеры спроса на каждый из этих видов ископаемого топлива различаются. Распределение во многом зависит от того, какими энергетическими ресурсами страны располагают и сколько их добывают самостоятельно.

Сообщество
# инфографика
# Китай
# нефть
# природный газ
# Рейтинги
# Россия
# статистика
# США
# уголь
Рейтинг стран: кто в мире больше всего потребляет угля, нефти и газа / © Visual Capitalist
Рейтинг стран: кто в мире больше всего потребляет угля, нефти и газа / © Visual Capitalist

На инфографике представлены крупнейшие потребители каждого вида топлива в 2025 году. Данные взяты из статистического обзора мировой энергетики за 2026 год, подготовленного Институтом энергетики (Energy Institute). Потребление угля измеряется в миллионах тонн условного угля (Mtce) — единице, отражающей энергетическую ценность топлива, а не его физическую массу.

Китай сжигает больше угля, чем все остальные страны вместе взятые. В 2025 году его потребление составило 3 147 миллионов тонн условного угля — в четыре раза больше, чем у занимающей второе место Индии (787 миллионов тонн). Китай также является крупнейшим производителем угля в мире. В том же году на уголь пришлось 54% выработки электроэнергии в стране.

В двух других категориях лидируют США. Американское потребление нефти достигло 19,4 миллиона баррелей в сутки, превысив показатель Китая (17,4 миллиона баррелей). Потребление природного газа составило 32,3 триллиона кубических футов (примерно 914,1 миллиарда кубических метров)— почти вдвое больше, чем у России, занявшей второе место с 17 триллионами кубических футов (481,4 миллиарда кубических метров). США являются крупнейшим в мире производителем как нефти, так и природного газа, который служит основным источником электроэнергии в стране.

Китай и США — единственные государства, входящие в тройку крупнейших потребителей сразу всех трех видов топлива. В совокупности на них приходится 61% мирового потребления угля, 36% нефти и 32% природного газа.

США занимают третье место по потреблению угля — 298 миллионов тонн условного топлива. В 2025 году этот показатель вырос на 10%: повышение цен на природный газ сделало производство электроэнергии на угольных электростанциях более конкурентоспособным.

Большинство крупнейших потребителей природного газа одновременно входят в число ведущих стран-производителей этого ресурса. Россия, занимающая второе место по потреблению газа, также является вторым по величине его производителем. Иран находится на четвертой позиции. При этом страна потребляет почти весь добываемый ею газ. Саудовская Аравия, занимающая четвертое место по потреблению нефти и пятое — природного газа, производит из нефти больше электроэнергии, чем любая другая страна.

Аналогичная картина наблюдается и на рынке угля. Индонезия занимает четвертое место по его потреблению (176 миллионов тонн условного топлива), а ЮАР — шестое (124 миллиона  тонн). Обе страны добывают больше угля, чем расходуют. В Южно-Африканской Республике уголь обеспечивает основную часть выработки электроэнергии, тогда как по потреблению природного газа страна находится лишь на 57-м месте.

Индия демонстрирует иную модель. Она занимает второе место в мире по потреблению угля, но по природному газу располагается лишь на 11-й позиции, немного уступая значительно меньшим по размеру Объединенным Арабским Эмиратам. Индия самостоятельно добывает большую часть потребляемого угля, однако обеспечивает собственной добычей менее половины потребности в природном газе. Недостающие объемы страна импортирует в виде сжиженного природного газа (СПГ).

Япония и Южная Корея представляют собой примечательные исключения из общей закономерности, связывающей производство и потребление энергоресурсов. Обе страны импортируют почти весь необходимый им уголь, нефть и природный газ, но при этом входят в число 12 крупнейших мировых потребителей каждого из этих видов топлива.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# инфографика
# Китай
# нефть
# природный газ
# Рейтинги
# Россия
# статистика
# США
# уголь
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
11 Ноя
1200
Гнездо под снегом
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Ноя
Бесплатно
Этот странный биотех
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
11 Ноя
Бесплатно
ИИ в медицине
Ельцин Центр
Москва
Лекция
11 Ноя
Бесплатно
Как мы будем исследовать космос?
Политехнический музей
Москва
Лекция
11 Ноя
800
Что мы (не) можем знать? Археология перед лицом естественных наук
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
11 Ноя
900
Светская монодия — трубадуры, труверы, миннезингеры
Центр «Архэ»
Онлайн
Конференция
12 Ноя
Бесплатно
Международная научная конференция «Философская антропология и психоанализ: археология субъекта»
Московский институт психоанализа
Москва
Лекция
12 Ноя
Бесплатно
Рентгеновские методы исследования состава и структуры вещества
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
12 Ноя
1100
Как муравьи воспринимают мир и общаются
Центр «Архэ»
Онлайн
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. В Перу нашли захоронение культуры наска с останками младенца-«циклопа»

    11 ноября, 07:28

  2. В России создали отечественный аналог генератора, который превращает энергию океанских волн в электричество

    10 ноября, 15:18

  3. Археологи выяснили название вновь открытого города майя

    10 ноября, 15:15

  4. Палеонтологи открыли новый вид доисторического кашалота с необычной формой головы

    10 ноября, 15:01
Выбор редакции

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

8 ноября, 17:03

Последние комментарии

Дмитрий Караваев
2 часа назад
Александр, какая изначальная тактика предусматривалась для сво. С учетом того что в направлении У военные были направлены с 4 сторон на легкой

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Иван Колупаев
8 часов назад
Александр, так небольшое уточнение вы сейчас вот об этих "банальных самоходных баржах"? https://naval-encyclopedia.com/ww2/us/landing-ships-tanks.php

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Игорь Коняшов
8 часов назад
Пью, Откуда ты берешь этот буллшит?) Год Доля расходов на продукты (Росстат) 2019 37,4% 2020 ~38% Пандемия: рост доли из-за снижения расходов на услуги 2021

От башни высотой два километра до нового «Лахта Центра»: самые высокие небоскребы, которые планируют построить в мире

Иван Колупаев
8 часов назад
Пью, ну положим Трумэн прямо запретил Сталину высадку на Хоккайдо а Сталин не стал настаивать, потому что дураком все же не был и понимал чем такая

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

ArtemITuser .
9 часов назад
Не интересно. Думал, наши с ними полетят. Нафига про Пакистан рассказывать - откровенно говоря, не вижу смысла.

Китайская орбитальная станция впервые примет иностранного космонавта

Иван Колупаев
9 часов назад
Дмитрий, а я тут причем? Здесь есть специалист по всему вот у него и спрашивайте 😏 А то опять скажет что я не прочел его гениальных статей и поэтому

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Иван Колупаев
9 часов назад
Александр, похоже вам критически важно оставить за собой последнее слово 😏 Да бог с вами я конечно не могу и стану вам ничего запрещать. Могу лишь

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Иван Колупаев
10 часов назад
Игорь, в 90-е тоже хватало людей у которых денег было как у дурака фантиков. И они вполне справедливо (со своей колокольни) по тем годам тоскуют. По

От башни высотой два километра до нового «Лахта Центра»: самые высокие небоскребы, которые планируют построить в мире

Иван Колупаев
10 часов назад
Пью, конечно до и есть нюанс 😏 СберИндекс разбит по отраслям там картина честнее. ------------------------- Важный контекст для правильного понимания данных

От башни высотой два километра до нового «Лахта Центра»: самые высокие небоскребы, которые планируют построить в мире

Александр Березин
10 часов назад
Иван, "Если не хотите или не можете ответить коротко и по делу лучше не отвечайте." Я давным-давно ответил про это (коротко, кстати, на такой вопрос

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Пью Полуслепой
11 часов назад
Игорь, Корзины россиян в супермаркетах не похудели - даже путинские СМИ пишут что россияне перешли в режим экономии,клоун.

От башни высотой два километра до нового «Лахта Центра»: самые высокие небоскребы, которые планируют построить в мире

Пью Полуслепой
11 часов назад
Игорь, Это до налогов или после?

От башни высотой два километра до нового «Лахта Центра»: самые высокие небоскребы, которые планируют построить в мире

Пью Полуслепой
11 часов назад
Игорь, 40% россиян тратят на еду большую часть доходов.Производство автомобилей в России радикально сократилось, как собственно и продажи .

От башни высотой два километра до нового «Лахта Центра»: самые высокие небоскребы, которые планируют построить в мире

Дмитрий Караваев
11 часов назад
Иван, какая изначальная тактика предусматривалась для сво. С учетом того что в направлении У были направлены с 4 сторон на легкой бронетехнике?

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Александр Березин
11 часов назад
Sergey, авторы в это не вдаются. но судя по сходным результатам на других направлениях (что кофе без кофеина работает на долгосрочные эффекты по

Кофе вывел женщин из группы риска по слабоумию

Юлия Ставинска
12 часов назад
Какой гений сделал иконографику, используя две пары почти одинаковых цветов?!

Рейтинг: где инфлюенсеры наиболее популярны в мире

Сяоми Редми
12 часов назад
Autotrade222, именно

Карта: где зародились древнейшие цивилизации

Сяоми Редми
12 часов назад
Иван, я о картах, а не о строительстве сейчас.

Спутники показали строительство первого автомобильного моста между Россией и КНДР

Сяоми Редми
12 часов назад
Elusive, она хотя бы на родном языке написана

Спутники показали строительство первого автомобильного моста между Россией и КНДР

Сяоми Редми
12 часов назад
Я уже отправил своё.

NASA собирает имена для отправки на Титан: аппарат Dragonfly отправится к спутнику Сатурна в 2028 году

Самые обсуждаемые