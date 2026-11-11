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Рейтинг стран: кто в мире больше всего потребляет угля, нефти и газа
В 2025 году мировое потребление угля, нефти и природного газа достигло рекордных значений. Однако лидеры спроса на каждый из этих видов ископаемого топлива различаются. Распределение во многом зависит от того, какими энергетическими ресурсами страны располагают и сколько их добывают самостоятельно.
На инфографике представлены крупнейшие потребители каждого вида топлива в 2025 году. Данные взяты из статистического обзора мировой энергетики за 2026 год, подготовленного Институтом энергетики (Energy Institute). Потребление угля измеряется в миллионах тонн условного угля (Mtce) — единице, отражающей энергетическую ценность топлива, а не его физическую массу.
Китай сжигает больше угля, чем все остальные страны вместе взятые. В 2025 году его потребление составило 3 147 миллионов тонн условного угля — в четыре раза больше, чем у занимающей второе место Индии (787 миллионов тонн). Китай также является крупнейшим производителем угля в мире. В том же году на уголь пришлось 54% выработки электроэнергии в стране.
В двух других категориях лидируют США. Американское потребление нефти достигло 19,4 миллиона баррелей в сутки, превысив показатель Китая (17,4 миллиона баррелей). Потребление природного газа составило 32,3 триллиона кубических футов (примерно 914,1 миллиарда кубических метров)— почти вдвое больше, чем у России, занявшей второе место с 17 триллионами кубических футов (481,4 миллиарда кубических метров). США являются крупнейшим в мире производителем как нефти, так и природного газа, который служит основным источником электроэнергии в стране.
Китай и США — единственные государства, входящие в тройку крупнейших потребителей сразу всех трех видов топлива. В совокупности на них приходится 61% мирового потребления угля, 36% нефти и 32% природного газа.
США занимают третье место по потреблению угля — 298 миллионов тонн условного топлива. В 2025 году этот показатель вырос на 10%: повышение цен на природный газ сделало производство электроэнергии на угольных электростанциях более конкурентоспособным.
Большинство крупнейших потребителей природного газа одновременно входят в число ведущих стран-производителей этого ресурса. Россия, занимающая второе место по потреблению газа, также является вторым по величине его производителем. Иран находится на четвертой позиции. При этом страна потребляет почти весь добываемый ею газ. Саудовская Аравия, занимающая четвертое место по потреблению нефти и пятое — природного газа, производит из нефти больше электроэнергии, чем любая другая страна.
Аналогичная картина наблюдается и на рынке угля. Индонезия занимает четвертое место по его потреблению (176 миллионов тонн условного топлива), а ЮАР — шестое (124 миллиона тонн). Обе страны добывают больше угля, чем расходуют. В Южно-Африканской Республике уголь обеспечивает основную часть выработки электроэнергии, тогда как по потреблению природного газа страна находится лишь на 57-м месте.
Индия демонстрирует иную модель. Она занимает второе место в мире по потреблению угля, но по природному газу располагается лишь на 11-й позиции, немного уступая значительно меньшим по размеру Объединенным Арабским Эмиратам. Индия самостоятельно добывает большую часть потребляемого угля, однако обеспечивает собственной добычей менее половины потребности в природном газе. Недостающие объемы страна импортирует в виде сжиженного природного газа (СПГ).
Япония и Южная Корея представляют собой примечательные исключения из общей закономерности, связывающей производство и потребление энергоресурсов. Обе страны импортируют почти весь необходимый им уголь, нефть и природный газ, но при этом входят в число 12 крупнейших мировых потребителей каждого из этих видов топлива.
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