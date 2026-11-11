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Kratos раскрыла стоимость беспилотного истребителя Valkyrie

Компания Kratos по-прежнему считает сравнительно низкую стоимость своего беспилотника Valkyrie одним из главных преимуществ в борьбе с растущим числом конкурентов на рынке беспилотных ведомых — программы «Совместный боевой самолет» (Collaborative Combat Aircraft, CCA).

Беспилотник Valkyrie / © Kratos

Производитель недавно сообщил новые данные о цене беспилотников Valkyrie. В зависимости от конфигурации и без установки некоторых бортовых систем, необходимых для выполнения конкретных задач, один аппарат сейчас обходится примерно в шесть–восемь миллионов долларов. Хотя эта сумма превышает ранее озвучивавшиеся Kratos целевые показатели стоимости, Valkyrie все равно остается в нижней части ценового диапазона беспилотников класса CCA, если судить по доступной информации. При этом аппарат обладает сравнительно высокими характеристиками.

Новые данные о стоимости Valkyrie, а также другие подробности программы раскрыл президент и генеральный директор Kratos Эрик ДеМарко во время недавней телефонной конференции по итогам квартала. Значительную часть выступления он посвятил тому, что доступная цена, по его мнению, станет одним из ключевых факторов при выборе беспилотников CCA потенциальными заказчиками.

ВВС США эксплуатируют небольшое количество XQ-58A с момента первого полета этого типа в 2019 году. Аппараты используются для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также испытаний и оценки характеристик. Корпус морской пехоты США также проводил эксперименты с XQ-58A, а теперь готовится закупить полностью оснащенную версию Valkyrie для практического применения.

Кроме того, Kratos заключила как минимум два других контракта на поставку Valkyrie с заказчиками, имена которых пока не раскрываются. По меньшей мере один из них находится за пределами США и получил беспилотники еще в третьем квартале 2025 года.

Известно также, что компания намерена предложить Германии европейскую версию Valkyrie под обозначением U740. Для участия в конкурсе на поставку аппаратов ВВС Германии (Люфтваффе) Kratos сотрудничает с Airbus. В прошлом месяце U740 выполнил первый полет на неназванном испытательном полигоне в Северной Европе.

На данный момент, насколько известно, беспилотники Valkyrie существуют в двух основных вариантах. Первый использует ракетные ускорители для взлета и не оснащен шасси. Второй представляет собой аппарат с шасси, способный выполнять обычные взлет и посадку с традиционной взлетно-посадочной полосы.

Kratos рассчитывает, что ценовое преимущество Valkyrie в сочетании с другими характеристиками постоянно совершенствуемой конструкции позволит беспилотнику сохранить конкурентоспособность на быстро растущем рынке, где появляется все больше серьезных соперников.

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