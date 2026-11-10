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Рейтинг стран по зависимости от торговли

Одни страны сильно зависят от международной торговли, импортируя товары, которые им трудно производить самостоятельно, или экспортируя продукцию и услуги, поддерживающие ключевые отрасли. В некоторых случаях совокупный объем их экспорта и импорта в несколько раз превышает годовой объем экономики.

Рейтинг стран по зависимости от торговли / © Visual Capitalist

Другие, включая США и Китай, ежегодно торгуют на триллионы долларов, но имеют гораздо более низкое соотношение торговли к ВВП — отчасти из-за масштабных внутренних рынков.



На этой инфографике представлены 20 наиболее и 20 наименее зависимых от торговли стран по данным Всемирного банка. Торговля измеряется как доля экспорта и импорта товаров и услуг в ВВП. Большинство показателей относятся к 2025 году, по некоторым странам приведены данные 2022–2024 годов. Территории, такие как Гонконг, исключены.

Шестнадцать из 20 наиболее зависимых от торговли стран имеют население менее 10 миллионов человек, а половина — менее двух миллионов. Небольшие экономики зачастую не могут производить все необходимое для домохозяйств и предприятий, поэтому полагаются на импорт и экспорт. Многие из них также обслуживают более крупные соседние рынки в качестве финансовых центров, портов или транзитных узлов.

В целом по рейтингу 58 стран торгуют на сумму, превышающую их ВВП, тогда как медианная страна торгует примерно на 80% ВВП. На Европу приходится 11 из 20 лидеров — от карликовых государств вроде Сан-Марино до таких стран, как Бельгия и Нидерланды, где расположены два самых загруженных порта Европы.

Причины высокой торговой зависимости различны. Экспорт Люксембурга определяется услугами, прежде всего финансовыми, связанными с индустрией инвестиционных фондов, по данным STATEC. В Сингапуре реэкспорт составил около 62% товарного экспорта в 2025 году, по данным Департамента статистики Сингапура.

Джибути — еще один пример. Его торговля равна 206% ВВП против всего 33% у соседней Эфиопии. Не имеющая выхода к морю Эфиопия в начале 2024 года направляла более 95% своей морской торговли через Джибути, что делает порты и логистику важнейшей частью экономики Джибути.

США — одна из главных неожиданностей рейтинга. Несмотря на то, что это крупнейшая экономика мира, их экспорт и импорт в 2024 году составили лишь 25% ВВП — четвертый показатель с конца среди 170 стран. Ниже расположились только Судан (2,4%), Гаити (16%) и Венесуэла (25%). Все три пережили серьезные экономические потрясения: гражданскую войну в Судане, бандитское насилие на Гаити, а также санкции и обвал нефтедобычи в Венесуэле.

Китай, крупнейший в мире экспортер товаров, также находится близко к нижней части рейтинга — на 19-м месте с конца с показателем 38% в 2025 году.

Низкое соотношение все равно может означать триллионы долларов, пересекающих границы. Экспорт и импорт США в 2024 году составили около 7,3 триллиона долларов, а Китая в 2025 году — около 7,4 триллиона, что примерно в 20 раз больше совокупного показателя Люксембурга.

Большие внутренние рынки позволяют большему числу сделок совершаться между производителями и потребителями внутри одной страны, не увеличивая показатели трансграничной торговли.

Ни одна из 10 крупнейших экономик мира не торгует на сумму более 80% ВВП — медианного значения по набору данных. Ближе всех Германия с 79%, тогда как Япония (45%) и Индия (46%) значительно ниже.

Вьетнам — яркое исключение из этой закономерности среди крупных экономик. С населением более 100 миллионов человек он занимает восьмое место в мире с показателем 190% ВВП, значительно опережая Таиланд (138%) — следующую по величине страну с населением более 50 миллионов.

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