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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
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Можно ли кошке давать сырую рыбу?

Некоторые люди подкармливают кошек рыбой, да еще сырой. Объясняем, почему такая казалось бы привычная еда вредна для питомцев.

Сообщество
# домашние животные
# кошки
# паразиты
# питомцы
# рыба
© Natalia POGODINA / iStock
© Natalia POGODINA / iStock

Кажется, кошки всегда ели рыбу, в том числе сырую. Какой может быть вред? Но, оказывается, в некоторых видах сырой рыбы есть фермент тиаминаза. Особенно много его в карпе и атлантической сельди.  

Так что же это такое? Тиаминаза — ферментный антагонист витамина В1 и один из главных виновников дефицита этого витамина. Из-за фермента B1 разрушается еще до того, как кошка его усвоила. Кстати,  при нагревании тиаминаза разрушается. 

B1 очень важен для кошек. Его дефицит наносит удар по нервной системе. Если кошка шатается или у нее судороги, то причина может скрываться именно в дефиците B1. 

Но на этом опасность рыбы не заканчивается. Кошкам иногда дают сырую речную рыбу, но там водятся личинки паразитов, в том числе кошачья двуустка. (Opisthorchis felineus) Этот червь может поселиться в желчных протоках печени кошки. 

Если же хозяева все-таки хотят угостить кошку рыбой, она обязательно должна быть вареной, без соли и специй. Делать это стоит изредка и обязательно нужно проследить, чтобы питомец не поранился костями.

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Сообщество
# домашние животные
# кошки
# паразиты
# питомцы
# рыба
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