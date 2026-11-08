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В каких странах родились американские миллиардеры

Среди американских миллиардеров немало иммигрантов из других стран. На инфографике показано, где они родились.

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По данным Forbes, самые богатые иммигранты США (топ-12) владеют совокупным чистым капиталом в размере более 1,5 триллиона долларов. Эти люди прошли разный путь. Кто-то приехал в Соединенные Штаты еще в детстве, другие же начали свой путь к богатству в других странах.

При этом значительная часть 1,5 триллионов приходится на Илона Маска. Он родился в Южно-Африканской Республике в 1971 году. Начал учиться в Преторийском университете, а в 17 лет переехал в Северную Америку, но сначала — Канаду. Учился в Университете Куинс в Кингстоне, а через пару лет перевелся в Пенсильванский университет в США.

Еще один широко известный американский миллиардер — сооснователь Google Сергей Брин. Родился он в Москве, в 1973 году. Когда ему было шесть лет, его семья переехала в США.

Про NVIDIA сейчас говорят много. Сооснователь компании Дженсен Хуанг родился на Тайване в 1963 году, а в начале 70-х годов его вместе с братом отправили жить в США — к дяде и тете. Родители переехали позднее.

При этом только на трех этих миллиардеров приходится около 1,23 триллиона долларов совокупного чистого капитала. Это 82% от богатства 12 миллиардеров, попавших на инфографику.

Томас Петерффи по медийности и состоянию уступает первой тройке этого рейтинга. Иногда его называют миллиардером, о котором никто не знает, иногда — крестным отцом электронного трейдинга. Родился он в Венгрии в 1944 году. В 1965 году он переехал в США. Именно он одним из первых начал развивать алгоритмическую и автоматическую торговлю на бирже.

Мариам Адельсон родилась в 1945 году в Тель-Авиве, тогда еще Подмандатной Палестине. По образованию она врач. Многие исследования она посвятила теме наркозависимости. Вместе с семьей она получила наследство от покойного мужа, в том числе контрольный пакет акций корпорации Las Vegas Sands — одного из крупнейших в мире операторов казино и отелей.

Леонид Блаватник родился в Одессе в 1957 году. Сейчас он — гражданин США, Великобритании и Греции. Живет он сейчас в Великобритании. В США он переехал вместе с семьей в 1978 году, а в 1986 году основал инвестиционную компанию Access Industries. При этом большую часть своего состояния он сколотил благодаря участию в российской приватизации в 1990-х годах.

Питер Тиль — сооснователь платежной системы PayPal. Родился он в 1967 году во Франкфурте-на-Майне (ФРГ), но когда ему было около года, его семья переехала в США.

Руперт Мердок — один из главных американских медиамагнатов. Он основал медиахолдинги News Corporation и 21st Century Fox. News Corporation в том числе принадлежат The Wall Street Journal и New York Post. Родился Мердок в австралийском Мельбурне в 1931 году — он явно самый пожилой участник рейтинга. Он получил образование в Англии, а потом вновь вернулся в Австралию. Именно там он начал создавать свою медиаимперию. Правда, начал не с нуля — от отца он унаследовал газету The News в 1952 году. Постепенно он приобрел другие издания в Австралии и Новой Зеландии, а следом и в Великобритании. В 1974 году он переехал в США.

Дэвид Сан — еще один уроженец Тайваня. Родился он в 1951 году. Сан — сооснователь корпорации Kingston Technology, крупнейшего в мире независимого производителя компьютерной памяти. Образование он получил на Тайване, после чего переехал в США.

Kingston Technology дала США еще одного миллиардера — Джона Ту. Он родился в китайском Чуньцине в 1941 году. При этом рос он на Тайване, учился в Западной Германии, а в 1971 году иммигрировал в США.

Ян Кум — сооснователь мессенджера WhatsApp. Он родился в Киеве в 1976 году, а в 1992 году вместе с матерью переехал в США. Университет штата в Сан-Хосе он не окончил и пошел работать в Yahoo.

Адам Форуги — основатель и генеральный директор компании AppLovin. Самый молодой участник рейтинга родился в иранском Сердеште в 1980 году. В том же году его семья переехала в Соединенные Штаты, спасаясь от ирако-иранской войны.

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