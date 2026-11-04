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Андрей Привалов
Андрей Привалов
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ВВС США рекомендовали построить 250 новых самолетов-заправщиков необычной конструкции

Военно-воздушным силам США рекомендовано приобрести 250 перспективных самолетов-заправщиков с интегральной компоновкой крыла, чтобы повысить способность поддерживать масштабные воздушные операции в западной части Тихого океана в случае возможного конфликта с Китаем.

Сообщество
# авиация
# война
# Китай
# самолёты
# США
# технологии
Рендер самолета-заправщика с интегральной компоновкой крыла / © Jet Aero
Рендер самолета-заправщика с интегральной компоновкой крыла / © Jet Aero

В докладе, опубликованном Институтом Хадсона, утверждается, что существующий парк самолетов-заправщиков с трудом справится с обеспечением операций на огромных тихоокеанских расстояниях. Особенно остро эта проблема может проявиться в том случае, если китайские ракетные удары выведут из строя передовые и промежуточные аэродромы, на которые традиционно опирается американская авиация. Предлагаемые самолеты должны сочетать значительно большую вместимость топливных баков и дальность полета с повышенной аэродинамической эффективностью. Это позволит им дозаправлять боевые самолеты на большем удалении от собственных баз и ближе к районам потенциальных боевых действий.

В докладе «Устойчивый радиус действия: новый концепт воздушной дозаправки в условиях глобального противостояния» говорится, что к 2035 году китайские вооруженные силы могут получить возможность ограничивать масштабные операции самолетов-заправщиков с многих передовых и промежуточных аэродромов, от которых традиционно зависит американская воздушная мощь.

Авторы доклада считают, что Boeing KC-46A Pegasus, постепенно заменяющий устаревающие KC-135 Stratotanker, не обладает необходимыми дальностью полета и объемом передаваемого топлива, чтобы обеспечивать масштабные операции в Тихоокеанском регионе в подобных условиях. KC-46A может брать на борт 96 тонн топлива, тогда как предлагаемый самолет-заправщик среднего класса с интегральной компоновкой крыла сможет перевозить примерно 136 тонн. Благодаря более эффективной аэродинамической схеме он также сможет передавать значительно больше топлива на больших расстояниях.

Согласно оценкам Института Хадсона, парк из 250 таких самолетов сможет дозаправлять более чем вдвое больше авиационных группировок, чем такое же количество KC-46A, либо обеспечивать дозаправку на расстояниях, более чем в два раза превышающих возможности нынешней машины. При увеличении дальности полета и объема передаваемого топлива преимущество новой платформы может оказаться еще существеннее.

В других исследованиях отмечалось, что возможности существующих самолетов-заправщиков по противодействию ракетным ударам большой дальности становятся все более ограниченными. Китай располагает целым рядом специализированных средств поражения, оптимизированных для уничтожения таких машин, — так называемых «убийц заправщиков». Кроме того, китайские истребители в среднем обладают значительно большей дальностью полета, чем их американские аналоги. Так, дальность полета китайского истребителя пятого поколения J-20, наиболее совершенной боевой машины ВВС КНР, более чем вдвое превышает показатели F-35 и F-22. Это еще больше усиливает потребность в защищенном самолете-заправщике, способном компенсировать разницу в радиусе действия авиации.

В связи с этим аналитики высказывают мнение, что США необходим самолет-заправщик, оснащенный передовыми технологиями малозаметности. Однако вопрос о том, насколько доступной окажется такая машина по стоимости, остается открытым. 

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Сообщество
# авиация
# война
# Китай
# самолёты
# США
# технологии
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