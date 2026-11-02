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Китай начал строительство третьей очереди крупнейшего в мире атомного энергокомплекса на реакторах с пассивной защитой
В Китае приступили к строительству ядерного острова пятого энергоблока атомной электростанции «Хайянь», расположенной в городе Хайянь провинции Шаньдун на востоке страны.
Работы начались в прошлые выходные и ознаменовали старт третьей очереди Хайяньского атомного энергокомплекса. Об этом сообщила компания State Power Investment Corporation (SPIC), выступающая подрядчиком проекта. Комплекс относится к числу первых в мире атомных проектов, реализуемых с применением ядерных технологий поколения III.
Проект предусматривает строительство шести энергоблоков класса шесть миллионов киловатт в три очереди. При возведении третьей очереди, включающей пятый и шестой энергоблоки, будет применяться усовершенствованный китайский водо-водяной реактор поколения III с пассивными системами безопасности. Кроме того, это первый атомный проект в провинции Шаньдун, строительство которого перешло в практическую стадию в период реализации 15-й пятилетки Китая (2026–2030 годы).
С началом строительства третьей очереди Хайяньский атомный энергокомплекс вступает в новый этап развития, который компания характеризует как «одновременное строительство нескольких энергоблоков и эксплуатация нескольких действующих установок». Это позволит ускорить диверсификацию направлений использования атомной энергии и формирование крупного территориального кластера атомной энергетики.
Как сообщил глава проекта Хайянь компании SPIC Shandong Nuclear Power Лю Фэй, после завершения строительства и ввода в эксплуатацию всех шести энергоблоков площадка станет крупнейшей в мире атомной электростанцией, полностью использующей технологию водо-водяных реакторов с пассивными системами безопасности.
По оценкам, годовая выработка электроэнергии комплекса сможет достигать 60,9 миллиарда киловатт-часов. Этого достаточно для обеспечения годовых потребностей в электричестве примерно 54 миллионов человек.
В настоящее время в Китае насчитывается 120 атомных энергоблоков, находящихся в эксплуатации, одобренных к строительству или уже сооружаемых. Их суммарная установленная мощность составляет 135 миллионов киловатт — это первое место в мире.
Из них 64 энергоблока общей мощностью около 68,59 миллиона киловатт уже эксплуатируются. По этому показателю Китай занимает второе место в мире. Еще 56 энергоблоков находятся на стадии строительства либо получили разрешение на возведение и ожидают начала работ. По количеству таких проектов страна занимает первое место.
Согласно прогнозам отраслевых ассоциаций, до 2030 года Китай может выйти на первое место в мире по установленной мощности действующих атомных электростанций. К 2040 году суммарная установленная мощность китайской атомной энергетики, как ожидается, достигнет 200 миллионов киловатт. Для достижения целей углеродной нейтральности к 2060 году доля атомной энергетики должна составить около 18% общей выработки электроэнергии в стране.
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