Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Европейский зонд впервые увидел два астероида системы Дидим по отдельности
Европейский космический аппарат Hera, созданный для изучения способов планетарной защиты, впервые получил отдельные изображения двух астероидов, к которым направляется. Снимки подтвердили двойственную природу системы Дидим, находящейся сейчас примерно в 197 миллионах километрах от Земли.
Hera сфотографировал Дидим и Диморф с помощью монохромной астероидной камеры Asteroid Framing Camera. В момент съемки аппарат находился на расстоянии 1280 километров от пары астероидов.
Диаметр Диморфа составляет 151 метр — примерно столько же, сколько высота пирамиды Хеопса. Диаметр более крупного Дидима достигает 780 метров: он немного ниже небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае, самого высокого здания в мире. Среднее расстояние между астероидами составляет 1,15 километра, а Диморф обращается вокруг своего более крупного спутника.
Напомним, что 26 сентября 2022 года Диморф стал объектом масштабного эксперимента по планетарной защите. Тогда космический аппарат NASA DART столкнулся с меньшим астероидом на скорости 6,1 километра в секунду. Удар выбросил облако обломков, растянувшееся в пространстве на 10 000 километров, и сократил период обращения Диморфа примерно на 33 минуты.
Однако, чтобы превратить метод «кинетического удара» в хорошо изученный инструмент планетарной защиты, необходимо ответить на несколько важных вопросов. Как столкновение изменило сам астероид? Образовался ли на его поверхности кратер или тело полностью изменило форму? Из чего состоит Диморф, каковы его внутренняя структура и масса? И какие именно свойства астероида объясняют, почему отклонение его орбиты оказалось значительно сильнее, чем предсказывали компьютерные модели столкновения?
В ближайшие месяцы Hera проведет детальное обследование места удара на Диморфе. Для этого аппарат задействует несколько научных приборов и выпустит два небольших спутника CubeSat размером примерно с обувную коробку. Они позволят изучить астероид с еще меньшего расстояния. В конечном итоге миссия предусматривает и посадку на его поверхность.
Комментарии
Физики изучили уравнения Эйнштейна в форме, похожей на уравнения плазмы, и построили математическую теорию «гравитационного пересоединения». В рамках нее по аналогии с разрывом и слипанием магнитных силовых линий в плазме гравитационные «листы» пространства-времени тоже могли бы разрываться и слипаться, передавая энергию из поля в вещество.
Ученые обнаружили новый удивительный вид небольших пернатых динозавров, которые специализировались на поедании фруктов. Эта уникальная находка показала, что древние ящеры могли играть важную роль в распространении семян цветковых растений — важнейшей экологической нише, которая считалась занятой исключительно ранними птицами и мелкими млекопитающими.
Десятки тысяч лет назад центральная часть одной из обширных пустынь Ближнего Востока была усеяна пресноводными озерами с обилием пищи. Но вблизи этих мест ученые не нашли следов стоянок. Международная команда исследователей попыталась разобраться, почему древние люди не занимали территории, которые выглядели пригодными для жизни.
Физики изучили уравнения Эйнштейна в форме, похожей на уравнения плазмы, и построили математическую теорию «гравитационного пересоединения». В рамках нее по аналогии с разрывом и слипанием магнитных силовых линий в плазме гравитационные «листы» пространства-времени тоже могли бы разрываться и слипаться, передавая энергию из поля в вещество.
Ученые обнаружили новый удивительный вид небольших пернатых динозавров, которые специализировались на поедании фруктов. Эта уникальная находка показала, что древние ящеры могли играть важную роль в распространении семян цветковых растений — важнейшей экологической нише, которая считалась занятой исключительно ранними птицами и мелкими млекопитающими.
Численность бурых медведей по всей России резко растет. Если верить СМИ, в 2026 году они еще и очень часто атакуют людей — во многом из-за вырубок лесов, которые сильно усложняют зверям жизнь. Правда, статистика говорит о другом: этот год далек от рекорда, да и площадь лесов растет. Что происходит на самом деле и почему атак медведей через несколько десятков лет может стать кратно больше, причем вплоть до Московской области?
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
Физики изучили уравнения Эйнштейна в форме, похожей на уравнения плазмы, и построили математическую теорию «гравитационного пересоединения». В рамках нее по аналогии с разрывом и слипанием магнитных силовых линий в плазме гравитационные «листы» пространства-времени тоже могли бы разрываться и слипаться, передавая энергию из поля в вещество.
В большинстве случаев планеты и иные тела, вращающиеся вокруг «нормальных» звезд главной последовательности, формируются достаточно далеко от своих светил, чтобы падать на них. Несмотря на это, теперь астрономы увидели, как красный карлик перетягивает на себя вещество от вращающегося вокруг него объекта. Тот уже делает один оборот вокруг своей звезды меньше, чем за полтора часа, и это время может уменьшаться.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
24 Июля, 2022
Зов темной глубины
10 Августа, 2016
Внутренняя кухня астронавтов: что едят на МКС
14 Марта, 2018
Что дал науке Стивен Хокинг
20 Апреля, 2013
Теория струн для чайников
1 Июля, 2015
Удивительные факты о животных
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно