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Европейский зонд впервые увидел два астероида системы Дидим по отдельности

Европейский космический аппарат Hera, созданный для изучения способов планетарной защиты, впервые получил отдельные изображения двух астероидов, к которым направляется. Снимки подтвердили двойственную природу системы Дидим, находящейся сейчас примерно в 197 миллионах километрах от Земли.

Европейский зонд впервые увидел два астероида системы Дидим по отдельности / © ESA

Hera сфотографировал Дидим и Диморф с помощью монохромной астероидной камеры Asteroid Framing Camera. В момент съемки аппарат находился на расстоянии 1280 километров от пары астероидов.

Астероиды Дидим и Диморф в объективе космического аппарата DART / © NASA

Диаметр Диморфа составляет 151 метр — примерно столько же, сколько высота пирамиды Хеопса. Диаметр более крупного Дидима достигает 780 метров: он немного ниже небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае, самого высокого здания в мире. Среднее расстояние между астероидами составляет 1,15 километра, а Диморф обращается вокруг своего более крупного спутника.

Напомним, что 26 сентября 2022 года Диморф стал объектом масштабного эксперимента по планетарной защите. Тогда космический аппарат NASA DART столкнулся с меньшим астероидом на скорости 6,1 километра в секунду. Удар выбросил облако обломков, растянувшееся в пространстве на 10 000 километров, и сократил период обращения Диморфа примерно на 33 минуты.

Однако, чтобы превратить метод «кинетического удара» в хорошо изученный инструмент планетарной защиты, необходимо ответить на несколько важных вопросов. Как столкновение изменило сам астероид? Образовался ли на его поверхности кратер или тело полностью изменило форму? Из чего состоит Диморф, каковы его внутренняя структура и масса? И какие именно свойства астероида объясняют, почему отклонение его орбиты оказалось значительно сильнее, чем предсказывали компьютерные модели столкновения?

В ближайшие месяцы Hera проведет детальное обследование места удара на Диморфе. Для этого аппарат задействует несколько научных приборов и выпустит два небольших спутника CubeSat размером примерно с обувную коробку. Они позволят изучить астероид с еще меньшего расстояния. В конечном итоге миссия предусматривает и посадку на его поверхность.

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