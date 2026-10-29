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Андрей Привалов
Андрей Привалов
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В Китае 110 человекоподобных роботов синхронно станцевали и установили рекорд Гиннесса

Китайская компания AGIBOT использовала платформу LinkBots для координации 110 человекоподобных роботов с помощью технологий группового планирования и управления роботизированным роем. В результате в Китае был установлен рекорд Гиннесса: 110 гуманоидных роботов одновременно исполнили синхронный танец.

Сообщество
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# рекорды
# роботы
# технологии
Роботы модели Expedition A3 / © AGIBOT
Роботы модели Expedition A3 / © AGIBOT

Группа из 110 человекоподобных роботов AGIBOT установила рекорд Гиннесса, исполнив синхронный танец в городе Цзинань провинции Шаньдун. Выступление состоялось 24 октября в Международном конференц-выставочном центре «Хуанхэ». Полноразмерные роботы модели Expedition A3 двигались в строю, прыгали и выполняли согласованные движения, неоднократно меняя расположение в пространстве.

Во время выступления роботы формировали волнообразные узоры и перестраивались в различные фигуры, в том числе изображая число 2026. При переходе от одной танцевальной последовательности к другой вся группа сохраняла синхронность движений.

© AGIBOT

На мероприятии присутствовал представитель Книги рекордов Гиннесса, который проверил количество участвовавших роботов и вручил официальный сертификат. Рекорд был установлен в категории «Наибольшее количество человекоподобных роботов, танцующих одновременно».

По заявлению AGIBOT, все 110 машин были серийными моделями и не подвергались специальной модификации для выступления. Это подчеркивает, что компания использовала коммерчески выпускаемых человекоподобных роботов для масштабного представления с согласованной хореографией.

Демонстрация показала, что большое количество гуманоидных роботов можно координировать при выполнении сложной групповой программы. Она также продемонстрировала значение систем связи и централизованного управления для одновременной работы множества роботизированных платформ.

Вместе с тем синхронный танец представляет собой контролируемую демонстрацию и сам по себе не доказывает, что роботы способны с такой же надёжностью выполнять сложные задачи в промышленности или других реальных условиях.

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# Китай
# рекорды
# роботы
# технологии
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