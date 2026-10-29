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Какая доля потребительских расходов уходит на продукты в разных странах

В некоторых странах мира жители тратят на еду меньше 10% своих расходов, в других же эта доля превышает 50%. На инфографике можно увидеть, как различается этот показатель в зависимости от страны.

© Arciom Antanovič, Voronoi

Авторы инфографики использовали данные Министерства сельского хозяйства США за 2025 год. При этом траты на рестораны, алкоголь и сигареты не учитывались.

Глядя на карту, можно отметить, что доля расходов домохозяйств на продукты питания зависит от уровня доходов в стране. В более бедных странах большая часть бюджета потребителей уходит на базовые нужды, прежде всего на еду. При этом в богатых странах доля расходов на продукты обычно оказывается меньшей, хотя в денежном выражении они могут тратить на питание намного большие суммы.

Больше всего в процентном выражении тратят на продукты питания жители Нигерии — 59,2%. Также в число стран с высокой долей трат на еду вошли Мьянма (54,8%), Лаос (53,9%) и Кения (48,7%). В десятку стран, где еда забирает значительную долю потребительских расходов, также вошел Казахстан. Однако стоит отметить, что в рейтинг попали не все страны мира.

С другой стороны рейтинга оказался Сингапур. Там доля трат на питание составила 6,3% от всех потребительских расходов. Близкий результат показали США — 6,4%. Менее 10% от расходов выделяют на еду в Великобритании, Ирландии, Гонконге, Швейцарии, Канаде, Австралии и Австрии. В России этот показатель составляет 26%.

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