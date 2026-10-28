5

У клещей-краснотелок обнаружили способность передавать смертельный вирус потомству

❋ 5.1

Некоторые переносчики инфекций способны сохранять возбудитель не только в течение собственной жизни, но и передавать их следующему поколению. Такой механизм помогает вирусам циркулировать в природе даже без постоянного заражения новых хозяев. Южнокорейские исследователи нашли признаки того, что подобный путь передачи может существовать у клещей-краснотелок и вируса тяжелой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом.

Биология
# вирус
# клещи
# лихорадка
# паразит
Клещ Leptotrombidium
Изображение клеща Leptotrombidium, полученное с помощью сканирующей электронной микроскопии / © Loganathan Ponnusamy, N.C. State University

Тяжелую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом, также известную по английской аббревиатуре SFTS, вызывает вирус SFTSV, который относится к роду Bandavirus. Инфекцию впервые выявили в Китае в 2009 году, позднее случаи заболевания регистрировали и в других азиатских странах.

Болезнь может начинаться с высокой температуры, слабости и нарушений работы пищеварительной системы. Для нее характерны тромбоцитопения — снижение количества тромбоцитов, участвующих в свертывании крови, — и лейкопения, то есть уменьшение числа лейкоцитов. В тяжелых случаях инфекция приводит к нарушениям работы органов и может закончиться смертью. В Южной Корее в 2013-2024 годах зафиксировали 2065 случаев SFTS, из которых 381 обернулись летальными исходами.

Основным известным переносчиком вируса считается азиатский длиннорогий клещ Haemaphysalis Iongicornis. Однако сотрудники Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний обратили внимание на другую группу членистоногих — клещей-краснотелок семейства Trombiculidae.

Их личинки паразитируют на позвоночных животных, в том числе грызунах, тогда как нимфы и взрослые особи ведут свободноживущий образ жизни. Если вирус способен переходить от зараженных родителей к потомству, это может быть одним из способов его сохранения в популяции краснотелок.

Сначала исследователи проверили, встречается ли вирус в природе у мелких млекопитающих и связанных с ними клещей. В 2019 году они отловили 56 полевых мышей в 17 местах Южной Кореи. У двух животных обнаружили РНК SFTSV — генетический материал вируса. Затем ученые собрали с грызунов 3402 личинки клещей-краснотелок и распределили их на 132 группы для анализа.

В трех группах выявили вирусную РНК. Расчетная минимальная доля зараженных клещей составила 0,09%. Генетический анализ показал, что последовательности вируса, выявленные у грызунов и краснотелок, относились к генотипу В, сублинии В-3. Это указало на генетическое сходство обнаруженных вариантов патогена, но само по себе не позволяло установить, в каком направлении происходила передача между животными и клещами.

Главную проверку провели в лаборатории. В 2020 году исследователи собрали 352 личинки краснотелок в районе города Чхунчхон и вырастили их до взрослых особей. После сформировали 21 пару клещей, 18 пар отложили яйца. У трех родительских пар обнаружили PHK вируса SFTSV.

Затем исследователи проверили 24 личинки первого поколения, полученные от этих трех пар. Вирусную РНК нашли у шести личинок. Эти результаты согласуются с возможностью вертикальной передачи вирусного материала — от родительских особей к потомству. Такой путь называют трансовариальной передачей, если возбудитель проходит через зараженную самку в яйца, а затем обнаруживается у вылупившихся личинок.

Для краснотелок подобный механизм был бы особенно интересен из-за особенностей их жизненного цикла: именно личинки паразитируют на позвоночных, тогда как взрослые клещи не питаются на них. Сохранение вируса между поколениями могло бы поддерживать его присутствие в природе без необходимости каждый раз заново заражать клещей от позвоночных хозяев.

Но наличие вирусной РНК еще не означает, что личинки содержали полноценный инфекционный вирус. Генетический материал мог сохраниться после переноса от родителей, даже если вирусные частицы уже утратили способность заражать клетки.

Также неясно, способны ли краснотелки передавать вирус тяжелой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом позвоночным животным и могут ли они заражать людей. Чтобы подтвердить этот механизм, потребуются дополнительные эксперименты. Пока результаты исследования указали на возможный путь сохранения SFTSV между поколениями краснотелок.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Биология
# вирус
# клещи
# лихорадка
# паразит
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Конференция
28 Окт
Бесплатно
II Международная научно-практическая конференция «История библиотек: новые подходы, методы, источники, результаты»
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
28 Окт
1200
Белка и ее орех
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
28 Окт
Бесплатно
Noble IgNobel: удивительные Шнобелевские премии
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
28 Окт
Бесплатно
С чего начинается создание самолета?
Политехнический музей
Москва
Лекция
28 Окт
900
Средневековая история григорианского пения
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
29 Окт
Бесплатно
Полимеры
Политехнический музей
Москва
Лекция
29 Окт
Бесплатно
Фокусированный ультразвук: новые подходы к неинвазивному лечению заболеваний головного мозга
Нейрокампус
Москва
Лекция
29 Окт
Бесплатно
Облачный атлас. От тучек до глобул
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
29 Окт
1400
Семья муравьев: как устроено их общество
Центр «Архэ»
Москва
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. У клещей-краснотелок обнаружили способность передавать смертельный вирус потомству

    28 октября, 09:12

  2. Экспериментальная вакцина спасла кошек от смертельного инфекционного перитонита

    28 октября, 07:23

  3. Биологи впервые экспериментально подтвердили сон у пауков

    28 октября, 07:00

  4. Лауреатов XII Всероссийской премии «За верность науке» назовут 30 октября

    27 октября, 20:24
Выбор редакции

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

25 октября, 09:19

Последние комментарии

Ник Ткачёв
2 часа назад
Какая-то странная идея. Она имеет смысл при оперативном реагировании, и использовании средних и тяжелых ракет(которые вообщем-то создаются не для

ВВС США испытали капсулу SpaceX для доставки грузов в любую точку мира

антилапоть аааа
4 часа назад
Солнечная генерация превзошла атомную⁠⁠ Согласно докладу о состоянии мировой атомной энергетики (WNISR) 2026 , в марте 2025 года ветровая энергетика

Возобновляемая энергетика: фундамент для цивилизационной катастрофы?

Igor Игорь
4 часа назад
Как можно облигатного хищника кормить травой? Они же не умеют самостоятельно синтезировать некоторые незаменимые компоненты в организме. Кошкам

Ветеринары выяснили, как веганский рацион сказался на кошках

Валентина Ратушная
8 часов назад
60 лет назад наша учительница английского языка просила нас услышать его музыку, она говорила, что у каждого языка своя мелодия, пока вы не услышите

Ученые объяснили талант к языкам

София София
8 часов назад
Денис, опрос - это в принципе не очень надёжный источник информации

Ветеринары выяснили, как веганский рацион сказался на кошках

София София
9 часов назад
"Эксперименты с виноградниками продолжаются на острове и сейчас". Речь про Италию в целом или про один из итальянских островов? Если первое - то

Виноградные лозы дали более крупный и здоровый виноград, когда их выращивали под солнечными панелями

Артём Николаев
9 часов назад
Какой благодатный материал для РенТВ.

Нейробиологи объяснили, почему мозг человека и шимпанзе начал развиваться по-разному

Иван Колупаев
10 часов назад
guest, контекст у вас один - с первого дня основания Израиль воюет с соседями. Одних официально признанных войн было штук десять историк ты наш. И это

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2026 год

Иван Колупаев
10 часов назад
guest, конечно армия пополнилась на "300 000 резервистов" но разумеется не из приезжих только 🙄 Давай не разочаровывай а то средняя оценка IQ еврейской

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2026 год

guest qwerty
10 часов назад
Иван, Да совсем туго с пониманием.Еще раз.Были организованы добавочные рейсы из греции,кипра испании,италии,восточной европы.Армия через неделю с

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2026 год

guest qwerty
11 часов назад
Иван, Загеноцидить?А ты историю создания государства почитай.С 1948 года.Израиль никогда не начинал войн,он их всегда заканчивал.За то и не любят,что

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2026 год

Юрий Багов
12 часов назад
Степан, это смешно. Они явно будут не дотягивать по уровню даже до человеческого каменного века

Нейробиологи объяснили, почему мозг человека и шимпанзе начал развиваться по-разному

Алиса Нуева
13 часов назад
Верховный, а продолжим на вас? Ученные никого кастрировать не предлагали, если что. Как я понимаю, вы из тех, кто не может увидеть общую картину и

Ученые предложили вдвое сократить население Земли

Александр Березин
13 часов назад
Vlad, а он обещал ее построить к этой дате? А почему же у вас нет гиперссылки на англоязычный оригинал его такого обещания? Потому что он его никогда

В NASA уверены, что Маск умрет на пути к Марсу от радиации. С точки зрения науки — правда это или вымысел?

Александр Березин
13 часов назад
антилапоть, "Мощности солнечной и ветровой генерации Китая превысили 2 тераватта⁠⁠ " Но, как и констатировала статья выше, не вышла за пределы

Возобновляемая энергетика: фундамент для цивилизационной катастрофы?

Александр Березин
13 часов назад
Алиса, еще логичнее вспомнить, что человечество с 2060-х получит большое сокращение численности, что станет огромной проблемой, и прекратить

Ученые предложили вдвое сократить население Земли

Александр Березин
13 часов назад
Vlad, не подскажете, на каком именно фронте он убил хотя бы одного солдата ВСУ? На колчаковском?

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Александр Березин
13 часов назад
Vlad, да, полетит безусловно. Хотя к Марсу никто не летит никакие три года, конечно. И, вопреки баснями русскоязычных СМИ, Маск такого никогда не

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

антилапоть аааа
13 часов назад
Мощности солнечной и ветровой генерации Китая превысили 2 тераватта⁠⁠ Страна продолжает наращивать беспрецедентными темпами мощности зеленой

Возобновляемая энергетика: фундамент для цивилизационной катастрофы?

Александр Березин
13 часов назад
Иван, "Отлично получается. Антисоветское население, оказывается, ждало прихода освободителей" Да, некоторая часть советского населения

Почему немцы никогда не уничтожали Сталинград с воздуха и что на самом деле случилось в конце августа 1942 года?

Самые обсуждаемые