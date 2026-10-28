У клещей-краснотелок обнаружили способность передавать смертельный вирус потомству

Некоторые переносчики инфекций способны сохранять возбудитель не только в течение собственной жизни, но и передавать их следующему поколению. Такой механизм помогает вирусам циркулировать в природе даже без постоянного заражения новых хозяев. Южнокорейские исследователи нашли признаки того, что подобный путь передачи может существовать у клещей-краснотелок и вируса тяжелой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом.

Тяжелую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом, также известную по английской аббревиатуре SFTS, вызывает вирус SFTSV, который относится к роду Bandavirus. Инфекцию впервые выявили в Китае в 2009 году, позднее случаи заболевания регистрировали и в других азиатских странах.

Болезнь может начинаться с высокой температуры, слабости и нарушений работы пищеварительной системы. Для нее характерны тромбоцитопения — снижение количества тромбоцитов, участвующих в свертывании крови, — и лейкопения, то есть уменьшение числа лейкоцитов. В тяжелых случаях инфекция приводит к нарушениям работы органов и может закончиться смертью. В Южной Корее в 2013-2024 годах зафиксировали 2065 случаев SFTS, из которых 381 обернулись летальными исходами.

Основным известным переносчиком вируса считается азиатский длиннорогий клещ Haemaphysalis Iongicornis. Однако сотрудники Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний обратили внимание на другую группу членистоногих — клещей-краснотелок семейства Trombiculidae.

Их личинки паразитируют на позвоночных животных, в том числе грызунах, тогда как нимфы и взрослые особи ведут свободноживущий образ жизни. Если вирус способен переходить от зараженных родителей к потомству, это может быть одним из способов его сохранения в популяции краснотелок.

Сначала исследователи проверили, встречается ли вирус в природе у мелких млекопитающих и связанных с ними клещей. В 2019 году они отловили 56 полевых мышей в 17 местах Южной Кореи. У двух животных обнаружили РНК SFTSV — генетический материал вируса. Затем ученые собрали с грызунов 3402 личинки клещей-краснотелок и распределили их на 132 группы для анализа.

В трех группах выявили вирусную РНК. Расчетная минимальная доля зараженных клещей составила 0,09%. Генетический анализ показал, что последовательности вируса, выявленные у грызунов и краснотелок, относились к генотипу В, сублинии В-3. Это указало на генетическое сходство обнаруженных вариантов патогена, но само по себе не позволяло установить, в каком направлении происходила передача между животными и клещами.

Главную проверку провели в лаборатории. В 2020 году исследователи собрали 352 личинки краснотелок в районе города Чхунчхон и вырастили их до взрослых особей. После сформировали 21 пару клещей, 18 пар отложили яйца. У трех родительских пар обнаружили PHK вируса SFTSV.

Затем исследователи проверили 24 личинки первого поколения, полученные от этих трех пар. Вирусную РНК нашли у шести личинок. Эти результаты согласуются с возможностью вертикальной передачи вирусного материала — от родительских особей к потомству. Такой путь называют трансовариальной передачей, если возбудитель проходит через зараженную самку в яйца, а затем обнаруживается у вылупившихся личинок.

Для краснотелок подобный механизм был бы особенно интересен из-за особенностей их жизненного цикла: именно личинки паразитируют на позвоночных, тогда как взрослые клещи не питаются на них. Сохранение вируса между поколениями могло бы поддерживать его присутствие в природе без необходимости каждый раз заново заражать клещей от позвоночных хозяев.

Но наличие вирусной РНК еще не означает, что личинки содержали полноценный инфекционный вирус. Генетический материал мог сохраниться после переноса от родителей, даже если вирусные частицы уже утратили способность заражать клетки.

Также неясно, способны ли краснотелки передавать вирус тяжелой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом позвоночным животным и могут ли они заражать людей. Чтобы подтвердить этот механизм, потребуются дополнительные эксперименты. Пока результаты исследования указали на возможный путь сохранения SFTSV между поколениями краснотелок.

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