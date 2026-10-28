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Крупнейший в мире электрический паром начал перевозить пассажиров в Южной Америке
Морские перевозки вступили в эпоху экологически чистого транспорта. Крупнейшее в мире судно с полностью электрической силовой установкой, работающей от аккумуляторов, начало перевозить пассажиров между Аргентиной и Уругваем. Паром длиной 130 метров приступил к коммерческой эксплуатации.
Судно China Zorrilla, построенное австралийской верфью Incat Tasmania по заказу паромного оператора Buquebus, выполнило свой первый коммерческий рейс между Буэнос-Айресом и Колонией-дель-Сакраменто через залив Ла-Плата. Протяженность маршрута составляет около 55 километров. Паром рассчитан на перевозку до 2100 пассажиров и 225 автомобилей.
Первый пассажирский рейс состоялся после официальной церемонии ввода судна в эксплуатацию, прошедшей в Буэнос-Айресе 21 октября.
На борту China Zorrilla установлено более 250 тонн аккумуляторных батарей. Их суммарная емкость превышает 40 мегаватт-часов. Электроэнергия поступает к восьми водометным движителям с электрическим приводом, которые обеспечивают движение судна.
Для пассажиров предусмотрена развитая инфраструктура, в том числе зона беспошлинной торговли площадью около 2300 квадратных метров, а также помещения для отдыха во время переправы.
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