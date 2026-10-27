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Roman Markin
Roman Markin
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В Армении нашли золотые серьги и монету императора Августа

На раскопках древнего Мецамора обнаружили золотые украшения, пуговицу, бронзовый кинжал и монету Октавиана Августа. Археологи опубликовали фотографии находок, которые относятся к позднему бронзовому веку, железному веку и античности.

Сообщество
# Армения
# археология
# Бронзовый век
# Железный век
# золото
# монеты
# раскопки
# Римская империя
# украшения
Золотое украшение, найденное в Мецаморе / © Служба охраны исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников Армении
Золотое украшение, найденное в Мецаморе / © Служба охраны исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников Армении

Археологи обнаружили в древнем Мецаморе в Армении золотые серьги, пуговицу, монету римского императора Октавиана Августа и бронзовый кинжал. О находках 27 октября сообщила Служба охраны исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников Армении. Специалисты ведут раскопки на территории, прилегающей к историко-археологическому музею-заповеднику «Мецамор».

«Находки относятся к разным эпохам, включая поздний бронзовый век, железный век и античность», — говорится в сообщении службы.

На опубликованных снимках видны массивные золотые серьги с незамкнутым кольцом и рельефным орнаментом. Одно украшение исследователи показали на ладони, а на другом снимке серьги лежат в пакетах для хранения находок. На отдельной фотографии запечатлена круглая пуговица. Еще один кадр сделан непосредственно на раскопе: в земле лежит вытянутый клинок, рядом с которым видны небольшие предметы с зеленоватой патиной.

На монете различим профиль мужчины и надпись вдоль края. В сообщении ее связывают с Октавианом Августом — первым римским императором, который принял имя Август в 27 году до нашей эры и умер в 14 году нашей эры. Эти даты приводит Британский музей. Однако номинал, монетный двор и точный год чеканки новой находки пока не названы. Отдельные датировки украшений и кинжала служба также не опубликовала.

Монета, которую в сообщении службы связывают с Октавианом Августом / © Служба охраны исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников Армении
Монета, которую в сообщении службы связывают с Октавианом Августом / © Служба охраны исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников Армении

Мецамор расположен в долине Аракса, возле села Тароник, примерно в 35 километрах к юго-западу от Еревана. Его цитадель занимает естественный скалистый холм, очертания которого повторяют мощные каменные стены. К северу находится нижний город. Планировку памятника описали участники экспедиции в научном отчете о работах 2013–2021 годов.

Поселение исследовали задолго до нынешних находок. Совместный проект армянских и польских археологов начался в 2013 году. Как рассказывал Варшавский университет, за первые три сезона команда собрала керамику, охватывающую три тысячелетия — от III тысячелетия до нашей эры до I века нашей эры. Среди находок были обсидиановые наконечники стрел, костяные булавки и шилья, бусины, бронзовые кольца и детали конской упряжи.

В 2022 году археологи исследовали здесь нетронутую гробницу 1300–1200 годов до нашей эры с двумя захоронениями и богатым погребальным инвентарем. Внутри находились более ста золотых бусин и подвесок, свыше десятка целых керамических сосудов, фаянсовый флакон, привезенный из пограничного района Сирии и Месопотамии, и остатки деревянного погребального ложа. Об этой находке сообщал университет.

Тогда же в нижнем городе открыли остатки большого здания с прямоугольным колонным залом. Два ряда деревянных колонн поддерживали тростниковую крышу с деревянными балками. Сохранились девять каменных оснований колонн и обгоревшие части перекрытия. По находкам и радиоуглеродной датировке одной балки исследователи отнесли использование зала к периоду между концом XI и началом IX века до нашей эры.

Значительная часть обнаруженных в Мецаморе предметов хранится в местном музее, открытом в 1968 году. На сайте армяно-польской экспедиции указано, что его собрание насчитывает более 27 тысяч объектов. Коллекция включает находки из цитадели, нижнего города и некрополя — от раннего бронзового века до Средневековья. В ней представлены золотые и серебряные украшения, изделия из полудрагоценных камней, янтаря и других материалов.

Бронзовый кинжал на месте обнаружения / © Служба охраны исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников Армении
Бронзовый кинжал на месте обнаружения / © Служба охраны исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников Армении
Золотые серьги из новой подборки находок / © Служба охраны исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников Армении
Золотые серьги из новой подборки находок / © Служба охраны исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников Армении
Пуговица, обнаруженная при раскопках Мецамора / © Служба охраны исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников Армении
Пуговица, обнаруженная при раскопках Мецамора / © Служба охраны исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников Армении

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Сообщество
# Армения
# археология
# Бронзовый век
# Железный век
# золото
# монеты
# раскопки
# Римская империя
# украшения
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