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NASA завершило миссию телескопа Swift: попытка спасти обсерваторию не удалась

NASA официально объявило о завершении миссии космического телескопа Swift после того, как частная космическая компания потерпела неудачу в попытке спасти стареющий аппарат.

Художественное изображение телескопа Swift / © NASA

Спасательную операцию возглавила компания Katalyst Space Technologies из Аризоны. Этим летом ее космический аппарат LINK попытался сблизиться со Swift, чтобы поднять его на более высокую орбиту. Однако выполнить задуманное не удалось, и телескоп продолжил снижаться к Земле. Как сообщило NASA, вход Swift в атмосферу ожидается «в ближайшие несколько недель».

Главной целью заявления агентства было объявить о завершении миссии Swift, которая продолжалась более 20 лет и принесла исключительно богатые научные результаты.

Телескоп был выведен на околоземную орбиту в ноябре 2004 года. Его основной задачей стало изучение гамма-всплесков — самых мощных взрывных явлений во Вселенной. Изначально Swift проектировали для работы в течение двух лет, однако он продолжал исследовать высокоэнергетические процессы в космосе более двух десятилетий.

NASA рассчитывало продлить работу телескопа еще на несколько лет. В сентябре 2025 года агентство заключило контракт с компанией Katalyst Space Technologies из Аризоны на спасение обсерватории, которая постепенно снижалась к Земле под действием атмосферного сопротивления.

У Swift нет двигателей, способных компенсировать это торможение. Поэтому Katalyst разработала космический аппарат LINK. Он должен был сблизиться с телескопом, захватить его тремя роботизированными манипуляторами и перевести на более высокую орбиту, чтобы обсерватория могла продолжить научные исследования.

С самого начала NASA и Katalyst подчеркивали, что успех операции отнюдь не гарантирован. Задача LINK была беспрецедентной: до этого ни один частный космический аппарат не захватывал и не поднимал на более высокую орбиту спутник, не предназначенный для обслуживания подобным способом.

К тому же скорость снижения Swift требовала действовать в сжатые сроки. LINK стартовал 3 июля — немногим более чем через девять месяцев после того, как Katalyst получила от NASA контракт стоимостью 30 миллионов долларов на спасение телескопа.

Выполнить сложнейшую задачу LINK не смог. Примерно через три недели после запуска возникли проблемы с двигательной установкой и системами, отвечающими за ориентацию аппарата в пространстве. В результате LINK начал вращаться с неожиданной скоростью. Эти неисправности помешали захватить Swift и поднять его орбиту. Тем не менее частному аппарату удалось приблизиться к обсерватории на расстояние от 12 до 15 километров и сфотографировать ее.





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