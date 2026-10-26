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В каких странах больше всего стартапов, разрабатывающих «летающие автомобили»

eVTOL (electric Vertical Take-Off and Landing) — электрический летательный аппарат с возможностью вертикального взлета и посадки. На инфографике показаны страны, в которых находится больше всего компаний, разрабатывающих такие автомобили.

© Emmanuel Ashemiriogwa, Data Explained

Возможность вертикального взлета и посадки — главная особенность eVTOL. Это позволяет использовать их в условиях плотной городской застройки и делает похожими на «летающие автомобили».

Авторы использовали данные Tracxn tracker, который отслеживает 157 компаний по всему миру. При этом количество стартапов не обязательно отражает, что они получили значимое финансирование или разработали готовые к полетам транспортные средства.

Лидером по количеству таких стартапов стали США. В стране 64 компании работают над такими автомобилями. На втором месте оказалась Индия с 16 стартапами, обогнавшая такие технологические страны, как Германия, Япония и Китай.

При этом Германия с 13 стартапами замыкает тройку. Следом идут Великобритания и Япония. В этих странах над eVTOL работают по пять компаний.

В России насчитывается четыре таких стартапа. Такой же показатель оказался у Австралии, Канады, Китая и Италии.

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