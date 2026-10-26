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Рейтинг стран по уровню доверия к науке

Уровень общественного доверия к науке существенно различается в разных странах. В некоторых из них доля людей, полностью доверяющих науке, более чем в десять раз превышает показатели других государств.

Рейтинг стран по уровню доверия к науке / © Visual Capitalist

В основу этой инфографики легли данные исследования Wellcome Global Monitor 2026, в рамках которого в 2025 году опросили более 140 000 человек в 140 странах.

Среди наиболее неожиданных результатов — высокие позиции Узбекистана и Таджикистана, занявших третье и четвертое места в мировом рейтинге. Они опередили такие крупные научные державы, как США, Великобритания и Франция.

В нижней части рейтинга находятся несколько стран, где доля людей с высоким уровнем доверия к науке не достигает и 10%. Это наглядно демонстрирует, насколько сильно общественное отношение к науке различается в разных частях света.

Среди стран с наиболее высоким уровнем доверия к науке немало государств с развитой системой образования и инновационной экономикой. Финляндия, Германия и Швеция вошли в первую десятку рейтинга.

Однако Узбекистан (63,8%) и Таджикистан (60,7%) заняли третье и четвертое места в мире, опередив многие более богатые страны с давно сложившимися научно-исследовательскими институтами. Это позволяет предположить, что уровень образования и экономического развития сами по себе не объясняют различия в отношении общества к науке.

По данным Wellcome, Россия занимает 67 место в рейтинге.

Исследователи Wellcome не обнаружили убедительных доказательств устойчивой связи между доверием к науке и научной грамотностью. Не удалось выявить и четкой зависимости между уровнем доверия в той или иной стране, средней научной грамотностью ее населения и государственными расходами на образование.

Религиозные убеждения не обязательно приводят к скептическому отношению к науке. Узбекистан и Таджикистан, где большинство населения исповедует ислам, входят в число стран с самым высоким уровнем доверия к науке. В то же время Пакистан, также преимущественно мусульманская страна, занимает одну из нижних позиций: науке «очень сильно» доверяют лишь 9,3% опрошенных. Это подчеркивает, насколько сильно могут различаться общественные установки даже в странах с преобладанием одной и той же религии.

Не менее сложная картина наблюдается и в научном сообществе. Согласно исследованию аналитического центра Theos, религиозную традицию указали в качестве своей принадлежности 94% опрошенных ученых в Индии и 87% в Турции. Для сравнения, в США этот показатель составил 40%, а в Великобритании — 36%.

Отдельные интервью, проведенные исследовательским центром Pew Research Center, также свидетельствуют о том, что многие мусульмане, индуисты и буддисты считают науку и религию совместимыми, а не изначально противоречащими друг другу сферами. Таким образом, религиозная принадлежность сама по себе плохо объясняет уровень доверия к науке. На общественные установки могут влиять культурные особенности, доверие к государственным и общественным институтам, а также то, как религиозные общины интерпретируют научные открытия.

По данным Wellcome, в 2025 году 72% опрошенных во всем мире заявили, что в той или иной степени доверяют науке, — то есть доверяют ей «в некоторой степени» или «очень сильно». В 2020 году таких респондентов было 80%. Таким образом, за пять лет показатель снизился на восемь процентных пунктов.

В ходе обсуждения, организованного Гарвардским институтом глобального здравоохранения, отмечалось, что недоверие к науке может быть связано со структурным социальным неравенством, недостатками работы институтов, распространением дезинформации и политической поляризацией. Особенно заметно эти факторы могут влиять на группы населения, недостаточно представленные в общественной и политической жизни.

Полученные результаты показывают, что для укрепления доверия к науке недостаточно одних лишь научных достижений. Не менее важны сокращение экономического неравенства, надёжная работа общественных институтов и эффективная коммуникация между учёными и обществом.

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