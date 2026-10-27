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Китайский мотоцикл проехал по воде 40 километров и установил рекорд Гиннесса
Китайский предприниматель, основавший компанию по производству мотоциклов ZXMOTO, установил мировой рекорд Гиннесса: он преодолел на специально модифицированном мотоцикле более 40 километров по открытой воде. Заезд состоялся на его малой родине, в провинции Хунань, и стал важной вехой в карьере основателя компании Чжана Сюэ.
Мотоцикл переоборудовали для движения как по суше, так и по воде. Он получил амфибийные лыжи, увеличенный топливный бак и дополнительную гидроизоляцию. Амфибийные лыжи помогают мотоциклу держаться над поверхностью воды, а передняя лыжа позволяет корректировать направление движения во время пересечения реки. Заднее колесо при этом выполняет совсем не ту функцию, что при обычной езде по дороге. Вместо сцепления с твердым покрытием оно отталкивает воду назад, создавая движущую силу. Благодаря этому мотоцикл продолжает двигаться по реке после разгона на суше. В отличие от традиционных водных транспортных средств, которые обычно оснащаются специальными движителями для работы в водной среде, модифицированный MX450 использует заднее колесо в сочетании с лыжами, скользящими по поверхности воды. Кроме того, команда увеличила объем топливного бака и усилила гидроизоляцию, чтобы мотоцикл выдерживал многократные погружения и контакт с водой. Эти изменения были необходимы для преодоления большой дистанции, поскольку рекордная попытка включала множество пересечений реки, а не один непрерывный заезд в одном направлении.
Рекордная попытка стала результатом многолетних экспериментов с передвижением по воде на мотоцикле. Впервые Чжан попробовал пересечь водоем на двухколесной машине в 2009 году. Тогда он использовал простейшие доработки, пытаясь выяснить, сможет ли мотоцикл сохранять движение по поверхности воды.
Первый опыт оказался непростым: Чжан четырежды падал в воду, а максимальная пройденная дистанция составила всего 20 метров. Тем не менее именно эта попытка положила начало многолетней работе над конструкцией мотоцикла, способного передвигаться по воде.
Нынешнее достижение показывает, как изменение конструкции обычного мотоцикла может расширить возможности его применения. Модифицированный MX450 сочетает разгон на суше, движение на амфибийных лыжах и тягу, создаваемую задним колесом.
Впрочем, рекорд сам по себе не доказывает, что подобная конструкция подходит для повседневной езды по воде или регулярных амфибийных перевозок. Речь идет о достижении на конкретном модифицированном мотоцикле в рамках рекордной попытки, а не о серийном транспортном средстве, предназначенном для универсального передвижения по суше и воде.
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