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Олег Гончар
Олег Гончар
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От авианосцев типа «Нимиц» до «Джеральда Р. Форда»: полный обзор авианосного флота США

По состоянию на октябрь 2026 года в составе ВМС США числятся 11 авианосцев, официально введенных в строй. Десять из них относятся к типу «Нимиц», а еще один представляет новейший тип «Джеральд Р. Форд». Все эти корабли оснащены ядерными энергетическими установками.

Сообщество
# авианосцы
# авиация
# оружие
# самолеты
# США
# флот
Авианосец «Джеральд Р. Форд» / © Wikimedia Commons
Авианосец «Джеральд Р. Форд» / © Wikimedia Commons

Однако эта цифра требует важного уточнения. Наличие 11 авианосцев в составе флота не означает, что ВМС США могут одновременно отправить все 11 кораблей на боевое дежурство.

Часть авианосцев проходит техническое обслуживание или длительный ремонт, другие участвуют в подготовке экипажей либо готовятся к очередному развёртыванию. Кроме того, в подсчет не входят универсальные десантные корабли и авианосцы, которые еще не были официально введены в строй. Эти различия особенно важны сейчас, когда ВМС США готовятся вывести из эксплуатации свой старейший авианосец и принять в состав флота следующий корабль этого класса.

Основу американского авианосного флота составляют корабли типа «Нимиц». К этому типу относятся десять авианосцев: «Нимиц», «Дуайт Д. Эйзенхауэр», «Карл Винсон», «Теодор Рузвельт», «Авраам Линкольн», «Джордж Вашингтон», «Джон К. Стеннис», «Гарри С. Трумэн», «Рональд Рейган» и «Джордж Буш — старший». Бортовые номера этих кораблей последовательно идут от CVN-68 до CVN-77. Обозначение CVN используется для атомных авианосцев ВМС США.

Одиннадцатый корабль — «Джеральд Р. Форд», имеющий номер CVN-78. Введенный в строй в июле 2017 года, он открыл новое поколение американских авианосцев.

На «Джеральде Р. Форде» применяются электромагнитные катапульты, пришедшие на смену паровым катапультам, которыми оснащены авианосцы типа «Нимиц». В конструкции корабля также предусмотрены новые системы посадки самолетов и подъемники для перемещения боеприпасов. В совокупности эти авианосцы представляют собой плавучие аэродромы, позволяющие ВМС США вести авиационные операции в открытом море. Базирующиеся на них самолеты выполняют широкий круг задач — от нанесения ударов и противовоздушной обороны до разведки и радиоэлектронной борьбы. Ядерная энергетическая установка обеспечивает кораблям значительную автономность плавания, однако не избавляет их от необходимости пополнять запасы. Авиационное топливо, продовольствие, боеприпасы и другие ресурсы по-прежнему требуют регулярного пополнения.

Авианосец остается в составе флота даже тогда, когда техническое обслуживание не позволяет ему отправиться в поход. Поэтому общее количество кораблей дает лишь частичное представление о реальных возможностях американской палубной авиации.

Авианосцы последовательно проходят этапы боевого развертывания, технического обслуживания и подготовки. Масштабные работы на верфи могут лишить корабль возможности выполнять оперативные задачи на несколько лет, хотя официально он продолжит числиться в составе флота.

Наглядный пример — «Гарри С. Трумэн». Он 30 сентября 2026 года корабль покинул Норфолк и направился на верфь Newport News Shipbuilding, чтобы начать новый этап капитального ремонта с перезагрузкой ядерного топлива. Согласно сообщению ВМС США, работы включают перезагрузку ядерного топлива и масштабную модернизацию. Их завершение запланировано на ноябрь 2031 года.

Еще один источник путаницы — десантный флот ВМС США. Эти корабли имеют большие полетные палубы и способны принимать вертолеты, конвертопланы и самолеты с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Однако их основная задача — поддержка экспедиционных операций Корпуса морской пехоты США. ВМС классифицируют такие корабли отдельно, как универсальные десантные корабли с обозначениями LHA или LHD. В число 11 авианосцев с индексом CVN они не входят.

Переход от «Нимиц»  к будущему «Джон Ф. Кеннеди» особенно наглядно показывает, почему при подсчете авианосцев необходимо указывать дату.

«Нимиц», введенный в строй в мае 1975 года, по-прежнему числится в составе флота. Хотя ранее его планировали вывести из эксплуатации в 2026 году, срок службы корабля продлили до 2027 года.

Тем временем «Джон Ф. Кеннеди», которому присвоен номер CVN-79, еще не вошел в состав действующего авианосного флота. 29 сентября 2026 года ВМС США объявили о предварительной приемке корабля. Официальную передачу авианосца флоту планируется провести весной 2027 года. Этот этап позволит провести дополнительные испытания в море и продолжить подготовку экипажа, пока верфь завершает проверку оставшихся систем. Однако предварительная приемка не означает, что авианосец уже официально введен в строй или готов к боевому развертыванию. Таким образом, пока ответ остается прежним: в составе ВМС США числятся 11 авианосцев. Но количество кораблей, действительно доступных для выполнения оперативных задач, — отдельный показатель, который зависит от графиков технического обслуживания, подготовки экипажей и сроков вывода старых кораблей из эксплуатации и ввода им на смену новых.

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Сообщество
# авианосцы
# авиация
# оружие
# самолеты
# США
# флот
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