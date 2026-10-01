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GPT-6 Astra расшифровала письмо наполеоновской эпохи, которое не могли прочесть больше 200 лет

Исследователь Картер Черч представил расшифровку военного донесения генералу Огюсту Мармону. По его словам, модель обработала старый скан и восстановила текст примерно за шесть часов вычислительной работы. В историческом каталоге Cryptiana письмо уже помечено как разгаданное.

Зашифрованное письмо генералу Мармону в репродукции 1969 года / © Persée, Revue historique des Armées, Carter Church

Картер Черч опубликовал решение исторического шифра, который использовали в письме Огюсту Мармону весной 1809 года. Документ связывают с распоряжением Наполеона сообщить командующему в Далмации о положении французских и союзных войск. Это донесение из штаба вице-короля Италии Евгения Богарне, а не собственноручное письмо императора. В работе Черч использовал GPT-6 Astra, способную анализировать изображения и писать код.

Материалом для исследования стал скан репродукции из французского военно-исторического журнала 1969 года. Первая строка написана обычным французским языком: адресату напоминают о письмах от 8, 14 и 20 числа текущего месяца. Затем идут 24 строки чисел, букв и рукописных символов. В каталоге Cryptiana этот документ долго относили к 1807 году. Теперь запись отмечена как решенная, а рядом указано: Черч сообщил о результате 20 сентября 2026 года и предложил исправить дату на 1809-й.

Датировку помогло проверить содержание переписки. В опубликованном распоряжении Наполеона от 16 марта 1809 года Богарне поручено передать Мармону сведения о расположении армий зашифрованным письмом через надежного офицера. Далее перечислены баварские, польские, саксонские и французские силы. В расшифровке обнаружилась соответствующая сводка. Речь идет о подготовке к войне: указанные в письме численности отражают сведения и оценки штаба того времени.

Система шифрования допускала несколько обозначений одной буквы, а часть знаков заменяла целые слова. Поэтому обычного поиска самого частого символа было недостаточно. По подсчетам автора, итоговая транскрипция содержит 1300 единиц шифротекста и 155 различных знаков. Уже существовавшая неполная таблица историка криптографии Даниэля Танта дала исходные соответствия. Остальные модель подбирала, сопоставляя возможные чтения с французским языком и возвращаясь к изображению для проверки спорных начертаний.

Для поиска применили имитацию отжига — метод оптимизации, который перебирает варианты ключа и оценивает получающийся текст. Такой подход к историческим шифрам существовал до современных языковых моделей: автоматический и полуавтоматический анализ подобных систем, например, описан в работе Нильса Копаля для HistoCrypt 2019. В случае Мармона интерес представляет объединение распознавания рукописи, поиска источников и программирования в одной работе, а не появление нового принципа криптоанализа.

При этом формулировка «нейросеть сама справилась за шесть часов» требует оговорки. Это заявленное автором время выполнения задач моделью. На свою часть работы он потратил больше времени. Черч прямо пишет:

«Я потратил шесть часов работы модели и несколько собственных вечеров».



Еще одна деталь касается пропуска в издании переписки Наполеона 1865 года. В напечатанном приказе фраза обрывается после слов «горстка…». В зашифрованном донесении соответствующее место прочитано как упоминание немногочисленных войск или «сборища сброда». Это помогает понять переданный Мармону смысл. Однако письмо Богарне пересказывает распоряжение, поэтому восстановленную фразу нельзя автоматически объявлять точными, ранее неизвестными словами Наполеона.

Страница 358 собрания переписки Наполеона, издание 1865 года. Внизу основного абзаца виден пропуск после слов «une poignée de» / © Internet Archive, University of Toronto; источник изображения — Carter Church

У решения остаются ограничения. Черч перечисляет пять неоднозначных чтений, главным образом для редко встречающихся знаков. Например, один из них может обозначать «Его Величество» либо «император», а слово, переведенное как «сброд», допускает разные грамматические формы. По оценке автора, общий смысл от этого не меняется. Он также выложил транскрипцию, восстановленный ключ и программу воспроизведения расшифровки: результат можно проверять по знакам, а не только по связности получившегося рассказа.

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