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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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В Германии построили самую высокую ветряную турбину в мире

Ветряная турбина, строительство которой ведется на востоке Германии, во вторник достигла полной высоты — 365 метров. По данным компании-разработчика, теперь это самая высокая ветряная турбина в мире.

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# строительство
# энергия
Самая высокая в мире ветряная турбина / © Frank Hammerschmidt / Getty Images
Самая высокая в мире ветряная турбина / © Frank Hammerschmidt / Getty Images

Компания Gicon, планирующая ввести установку в эксплуатацию в ноябре, сообщила, что проектной высоты удалось достичь благодаря «удлинению внутренней башни турбины» с использованием специальной системы подъема на тросах.

Теперь турбина в Шипкау, в федеральной земле Бранденбург, оснащенная лопастями ротора, стала вторым по высоте сооружением Германии. Она всего на три метра ниже Берлинской телебашни.

По данным Gicon, установка рассчитана на использование более сильных и стабильных ветров на большой высоте. Благодаря этому она должна вырабатывать вдвое больше энергии, чем обычная ветряная турбина.

Гигантская установка построена среди примерно 50 других турбин на ветропарке в Шипкау, созданном в 2000 году. По словам одного из руководителей проекта, новая турбина сможет обеспечивать электроэнергией около 7500 домохозяйств.

Самая высокая в мире ветряная турбина / © Frank Hammerschmidt / Getty Images
Самая высокая в мире ветряная турбина / © Frank Hammerschmidt / Getty Images

Турбину установили в регионе, который исторически был центром угледобычи. Однако в соответствии с климатическими целями Германии расположенные здесь огромные открытые угольные разрезы постепенно закрываются.

Проект уже вызвал определенное недовольство среди местных жителей. Против строительства, в частности, выступила правая партия «Альтернатива для Германии», которая отрицает антропогенное изменение климата.

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Сообщество
# Германия
# рекорды
# строительство
# энергия
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