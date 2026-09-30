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Папа римский заявил, что опасения по поводу ИИ не пустые слова
Папа римский Лев XIV заявил, что не считает растущие опасения по поводу выхода искусственного интеллекта из-под контроля пустыми словами. По его мнению, важно обсуждать методы контроля ИИ.
В беседе с журналистами Лев XIV заявил, что, по его мнению, к словам экспертов, высказывающих опасения из-за ИИ, стоит относиться серьезно. При этом, как отметил понтифик, сам он не паникует и «спит по ночам».
При этом он не согласен с утверждениями, что заявления о рисках ИИ — это «фейковые новости» ради получения выгоды. Лев XIV уверен, что мир не может «сидеть сложа руки и делать вид, что ничего не случится».
По его мнению, важно приглашать политических лидеров, глав ИИ-компаний, а также общественные организации и вместе разбираться, что уже происходит и может произойти в будущем. Говорить, что ничего не произойдет, и закрывать на проблему глаза он считает не самым ответственным поведением.
Лев XIV не первый раз говорит об искусственном интеллекте. Через несколько дней после избрания папой он назвал ИИ одной из крупнейших проблем, с которыми сталкивается человечество.
Папа римский отметил, что после публикации его энциклики (папское послание по важным социально-политическим, религиозным и нравственным вопросам) он получил много сообщений от людей, желающих присоединиться к обсуждению ИИ. При этом Лев XIV заявил, что сохраняет оптимизм и думает, что обсуждения приведут к решениям.
В последние дни развернулась новая волна дискуссий вокруг искусственного интеллекта. Произошло это на фоне новостей, что ИИ пытался взломать сайты, в том числе правительственные, когда не мог получить данные. Кроме того, бывший исследователь Anthropic и OpenAI Джейкоб Коксон недавно заявил, что ИИ может привести к гибели человечества к концу десятилетия.
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