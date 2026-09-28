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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
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Мужчина подрался с пумой, чтобы спасти свою собаку

Американец отправился на природу, чтобы пофотографировать лосей. С собой он взял собаку, на которую неожиданно напала пума. Чтобы спасти питомца, мужчина подрался с дикой кошкой.

Сообщество
# дикие кошки
# животные
# пума
# собаки
# США
Адам Боркхус и Дизель / © Adam Borkhus, Cowboy State Daily
Адам Боркхус и Дизель / © Adam Borkhus, Cowboy State Daily

Адам Боркхус, житель американского города Коди в штате Вайоминг, рассказал, что вместе с лабрадором по кличке Дизель отправился в район долины Саут-Форк. Мужчина хотел пофотографировать лосей. С собой он взял баллончик с медвежьим спреем и пистолет, так как в этом районе встречаются гризли.

По пути к месту назначения Боркхус остановился и выпустил своего пса справить нужду. В какой-то момент мужчина услышал визг питомца. Как оказалось, на того напала пума.

© Adam Borkhus, Cowboy State Daily
© Adam Borkhus, Cowboy State Daily

Животные сцепились в схватке. Боркхус не стал использовать спрей или оружие, боясь навредить лабрадору. Испугавшись за своего любимца, мужчина пнул пуму. Тогда дикая кошка переключилась на него.

Кошка сбила его с ног и около 20 секунд они боролись на земле. Боркхус пытался ударить пуму кулаком, а дикая кошка била его лапами. В итоге пума убежала. По словам мужчины, это была молодая особь, размером примерно с его собаку.

© Adam Borkhus, Cowboy State Daily
© Adam Borkhus, Cowboy State Daily

Дизель в это время дожидался хозяина у машины и травм не получил. Боркхус же отделался царапинами. Ему все равно пришлось обратиться в больницу, где ему оказали профилактическую помощь, в том числе он получил вакцины от столбняка и бешенства.

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Сообщество
# дикие кошки
# животные
# пума
# собаки
# США
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