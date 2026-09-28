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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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Рейтинг: крупнейшие страны-экспортеры дизельного топлива в мире

Дизельное топливо обеспечивает работу грузовиков, сельскохозяйственной техники и судов, благодаря которым перемещаются товары по всему миру. Поэтому его доступность имеет значение далеко за пределами обычной автозаправки.

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Рейтинг: крупнейшие страны-экспортеры дизельного топлива в мире / © Visual Capitalist
Рейтинг: крупнейшие страны-экспортеры дизельного топлива в мире / © Visual Capitalist

На визуализации представлены объемы экспорта дизельного топлива по странам в 2025 году. Данные рассчитаны как среднегодовые значения на основе ежемесячной статистики Joint Organisations Data Initiative (JODI) и Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).

В 2025 году США экспортировали в среднем 1,26 миллиона баррелей дизельного топлива в сутки, значительно опережая Россию с показателем 783,4 тысяч баррелей и Саудовскую Аравию — 678,2 тысяч баррелей в сутки.

В первую пятерку также вошли Индия и Южная Корея — каждая из них экспортировала более полумиллиона баррелей дизельного топлива в день.

Лидерство США во многом обеспечивается масштабами национальной нефтеперерабатывающей промышленности. По состоянию на январь 2026 года в стране насчитывалось 130 действующих нефтеперерабатывающих заводов с суммарной мощностью первичной переработки нефти 18,2 миллиона баррелей в сутки.

Нидерланды, Сингапур и Бельгия вместе обеспечивают 12,9% мирового экспорта, однако значительная часть этих объемов представляет собой реэкспорт топлива. Все три страны являются крупными торговыми центрами: они импортируют дизельное топливо, хранят его, смешивают различные партии, а затем отправляют продукцию дальше. Поэтому показатели их экспорта не отражают реальный объем топлива, произведенного на собственных НПЗ.

Если рассматривать экспорт по регионам, первое место занимает Европа — 35,3% мировых поставок дизельного топлива. При этом только на Россию приходится более четверти этого объема.

Значительная часть европейского экспорта представляет собой торговлю внутри самого региона: нефтеперерабатывающие предприятия Германии, Италии и Испании поставляют топливо в соседние страны. При этом Европа в целом остаётся нетто-импортером дизельного топлива и покрывает дефицит за счет поставок из США, Индии и стран Ближнего Востока.

Второе место занимает Азиатско-Тихоокеанский регион — 28,9% мирового экспорта. Его позиции поддерживают ориентированные на экспорт нефтеперерабатывающие предприятия Индии, Южной Кореи и Сингапура.

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