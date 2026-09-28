Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Рейтинг: крупнейшие страны-экспортеры дизельного топлива в мире
Дизельное топливо обеспечивает работу грузовиков, сельскохозяйственной техники и судов, благодаря которым перемещаются товары по всему миру. Поэтому его доступность имеет значение далеко за пределами обычной автозаправки.
На визуализации представлены объемы экспорта дизельного топлива по странам в 2025 году. Данные рассчитаны как среднегодовые значения на основе ежемесячной статистики Joint Organisations Data Initiative (JODI) и Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).
В 2025 году США экспортировали в среднем 1,26 миллиона баррелей дизельного топлива в сутки, значительно опережая Россию с показателем 783,4 тысяч баррелей и Саудовскую Аравию — 678,2 тысяч баррелей в сутки.
В первую пятерку также вошли Индия и Южная Корея — каждая из них экспортировала более полумиллиона баррелей дизельного топлива в день.
Лидерство США во многом обеспечивается масштабами национальной нефтеперерабатывающей промышленности. По состоянию на январь 2026 года в стране насчитывалось 130 действующих нефтеперерабатывающих заводов с суммарной мощностью первичной переработки нефти 18,2 миллиона баррелей в сутки.
Нидерланды, Сингапур и Бельгия вместе обеспечивают 12,9% мирового экспорта, однако значительная часть этих объемов представляет собой реэкспорт топлива. Все три страны являются крупными торговыми центрами: они импортируют дизельное топливо, хранят его, смешивают различные партии, а затем отправляют продукцию дальше. Поэтому показатели их экспорта не отражают реальный объем топлива, произведенного на собственных НПЗ.
Если рассматривать экспорт по регионам, первое место занимает Европа — 35,3% мировых поставок дизельного топлива. При этом только на Россию приходится более четверти этого объема.
Значительная часть европейского экспорта представляет собой торговлю внутри самого региона: нефтеперерабатывающие предприятия Германии, Италии и Испании поставляют топливо в соседние страны. При этом Европа в целом остаётся нетто-импортером дизельного топлива и покрывает дефицит за счет поставок из США, Индии и стран Ближнего Востока.
Второе место занимает Азиатско-Тихоокеанский регион — 28,9% мирового экспорта. Его позиции поддерживают ориентированные на экспорт нефтеперерабатывающие предприятия Индии, Южной Кореи и Сингапура.
Комментарии
В Димитровграде продолжается строительство МБИР — многоцелевого быстрого исследовательского реактора. Эксперты уже завершили испытания трех тепловыделяющих сборок, предназначенных для реактора.
Решения на стыке химии, биологии и агрономии позволили ученым ЮФУ обратить проблему утилизации отходов в эффективное экологическое решение, разработав сорбент на основе биоугля усиленного специальным пористым материалом — металлоорганическим каркасом MOF. О том, как полученный сорбент помогает удерживать в почве тяжелые металлы и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), снижая их поступление в растения, рассказал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории «Агробиотехнологии для повышения плодородия почв и качества сельскохозяйственной продукции» Михаил Киричков.
В последние сорок лет на планете идет активное глобальное озеленение — в том числе в засушливых зонах планеты, от полупустынь до степей. Однако современные климатические модели (в отличие от прогнозов климатологов прошлого) никак не предсказывали это событие. Поэтому множество ученых озабочено непредсказуемостью происходящего. Авторы новой работы попытались найти какие-то минусы у этого процесса и частично преуспели: стабильность засушливости в сухих частях планеты действительно под угрозой.
В последние сорок лет на планете идет активное глобальное озеленение — в том числе в засушливых зонах планеты, от полупустынь до степей. Однако современные климатические модели (в отличие от прогнозов климатологов прошлого) никак не предсказывали это событие. Поэтому множество ученых озабочено непредсказуемостью происходящего. Авторы новой работы попытались найти какие-то минусы у этого процесса и частично преуспели: стабильность засушливости в сухих частях планеты действительно под угрозой.
Ученые из МФТИ с коллегами из Китая выяснили, что солитон в конденсате экситонных поляритонов можно заставить исчезнуть, а затем вернуть обратно. Расчеты показали, что длительностью паузы удается управлять в пределах от нуля до 244 пикосекунд при времени отклика системы 24 пикосекунды.
Ученые из Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова и Института нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН создали мембраны из полифениленсульфона, которые выдерживают многократную паровую стерилизацию в автоклаве. После 270 часов обработки материал сохраняет производительность и способность задерживать загрязнения. Рассказываем, как проходили исследования и какие перспективы открывает научная работа.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
4 Мая, 2023
Темная сторона иммунитета
31 Октября, 2015
Самые жуткие случаи массовых суицидов
22 Августа, 2014
«Икебана» счастливого брака
31 Августа, 2015
Через 50 и 100 лет: кто будет жить на планете
21 Апреля, 2017
Вопросы читателей (ч. 1)
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно