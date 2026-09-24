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Bentley показала первый электромобиль
Компания Bentley представила свою первую полностью электрическую машину — модель Torcal. Это кроссовер мощностью до 888 лошадиных сил, оснащенный аккумуляторной батареей емкостью 113 киловатт-часов и способный проезжать до 600 километров на одной зарядке.
Bentley говорит о создании электромобиля уже почти десять лет. Еще в 2017 году компания рассматривала возможность выпуска компактного электрического кроссовера, который расположился бы в модельном ряду ниже Bentayga. В 2024 году Bentley подтвердила, что ее первым электромобилем станет элегантный городской кроссовер, который выйдет на рынок в 2026 году. В итоге примерно таким он и оказался. При длине около пяти метров Torcal стал самой короткой четырехдверной моделью Bentley, однако при этом располагает багажником объемом 460 литров.
Команда главного дизайнера Bentley Робина Пейджа придала электромобилю увеличенную колесную базу и короткие свесы. В передней части появилась новая подсвечиваемая решетка радиатора с ромбовидным рисунком, стилистически перекликающаяся с Continental T. Кроме того, Torcal стал первым Bentley с обновленной эмблемой марки.
Bentley предлагает Torcal в двух вариантах: Torcal — 821 лошадиная сила, разгон от 0 до 100 километров в час за 3,3 секунды, максимальная скорость — 249 километров в час; Torcal S — 888 лошадиных сил, разгон от 0 до 100 километров в час за 2,8 секунды, максимальная скорость — 261 километр в час. Для столь крупного и тяжелого кроссовера это впечатляющие показатели, хотя они заметно скромнее заявленных ранее характеристик. В 2022 году бывший генеральный директор Bentley Эдриан Холлмарк обещал, что первый электромобиль марки получит мощность 1400 лошадиных сил и сможет разгоняться до 100 километров в час примерно за 1,5 секунды.
Обе версии оснащаются двумя синхронными электродвигателями с постоянными магнитами — по одному на каждой оси, — а также блокируемым задним дифференциалом.
Тяговая батарея состоит из 192 литий-ионных пакетных ячеек и работает при напряжении 800 вольт. Ее полезная емкость составляет 113 киловатт-часов. На аккумулятор распространяется гарантия сроком 10 лет или до пробега 160 000 километров. Заявленный запас хода достигает 600 километров. Зарядка с 10 до 80% занимает чуть менее 20 минут.
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