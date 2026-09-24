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Bentley показала первый электромобиль

Компания Bentley представила свою первую полностью электрическую машину — модель Torcal. Это кроссовер мощностью до 888 лошадиных сил, оснащенный аккумуляторной батареей емкостью 113 киловатт-часов и способный проезжать до 600 километров на одной зарядке.

Первый электромобиль Bentley / © Bentley

Bentley говорит о создании электромобиля уже почти десять лет. Еще в 2017 году компания рассматривала возможность выпуска компактного электрического кроссовера, который расположился бы в модельном ряду ниже Bentayga. В 2024 году Bentley подтвердила, что ее первым электромобилем станет элегантный городской кроссовер, который выйдет на рынок в 2026 году. В итоге примерно таким он и оказался. При длине около пяти метров Torcal стал самой короткой четырехдверной моделью Bentley, однако при этом располагает багажником объемом 460 литров.

Первый электромобиль Bentley / © Bentley

Команда главного дизайнера Bentley Робина Пейджа придала электромобилю увеличенную колесную базу и короткие свесы. В передней части появилась новая подсвечиваемая решетка радиатора с ромбовидным рисунком, стилистически перекликающаяся с Continental T. Кроме того, Torcal стал первым Bentley с обновленной эмблемой марки.

Первый электромобиль Bentley / © Bentley

Bentley предлагает Torcal в двух вариантах: Torcal — 821 лошадиная сила, разгон от 0 до 100 километров в час за 3,3 секунды, максимальная скорость — 249 километров в час; Torcal S — 888 лошадиных сил, разгон от 0 до 100 километров в час за 2,8 секунды, максимальная скорость — 261 километр в час. Для столь крупного и тяжелого кроссовера это впечатляющие показатели, хотя они заметно скромнее заявленных ранее характеристик. В 2022 году бывший генеральный директор Bentley Эдриан Холлмарк обещал, что первый электромобиль марки получит мощность 1400 лошадиных сил и сможет разгоняться до 100 километров в час примерно за 1,5 секунды.

Салон Torcal / © Bentley

Обе версии оснащаются двумя синхронными электродвигателями с постоянными магнитами — по одному на каждой оси, — а также блокируемым задним дифференциалом.

Тяговая батарея состоит из 192 литий-ионных пакетных ячеек и работает при напряжении 800 вольт. Ее полезная емкость составляет 113 киловатт-часов. На аккумулятор распространяется гарантия сроком 10 лет или до пробега 160 000 километров. Заявленный запас хода достигает 600 километров. Зарядка с 10 до 80% занимает чуть менее 20 минут.

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