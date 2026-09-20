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В реке Малайзии поймали уже вторую южноамериканскую пиранью

В Малайзии за последние 30 дней поймали вторую пиранью, вероятно, обыкновенную пиранью (Pygocentrus nattereri). Обычно эта рыба обитает в Южной Америке, а для Малайзии считается инвазивным видом.

Пиранья, пойманная в Малайзии / © Jejak Air Tawar

Как сообщила организация по охране окружающей среды Jejak Air Tawar, вторую пиранью поймали в реке Клау в районе Рауба в штате Паханг. Первая рыба попалась в сети в районе плотины Клау 26 августа. При этом в Департаменте рыболовства Малайзии заявили, что у них нет данных о популяции обыкновенной пираньи в стране.

Первую рыбу опознали по фотографии и отнесли к роду Pygocentrus, хотя этот метод не позволяет определить его гарантированно. Изучить экземпляр не удалось, так как поймавший ее человек сообщил, что рыба погибла, а потом он ее выбросил.

Во втором случае представители Jejak Air Tawar смогли поговорить с рыбаком. Тот предоставил несколько фотографий и видеозаписей. Специалисты пришли к выводу, что вторая рыба относится к тому же виду, что и первая.

В Jejak Air Tawar считают, что пираний кто-то выпустил в водоем. При этом специалисты точно не знают, выпустили ли рыб сразу в реку или в районе водохранилища. Также пока неизвестно, сколько именно пираний могли выпустить. Однако в организации отметили, что обычно их выпускают группами.

Департамент рыболовства призвал жителей Малайзии не выпускать в водоемы потенциально инвазивные виды рыб. В ведомстве пояснили, что это может повлиять на экосистемы и местные популяции рыб.

Департамент также попросил не отпускать пиранью обратно в воду, если получится ее поймать. Экземпляр рекомендовали сохранить и связаться с ближайшим отделением рыболовного ведомства. Специалисты в этом случае смогут определить вид рыбы, сделав при необходимости ДНК-тест.

Обыкновенные пираньи в среднем достигают 35 сантиметров в длину. Они живут большими плотными стаями в разных районах Южной Америки. Эти рыбы обладают множеством очень острых зубов. Людей они убивали редко, но такие инциденты все-таки случались.

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