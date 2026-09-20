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Bayraktar Akıncı поразил воздушную мишень ракетой Sungur

Турецкий тяжелый беспилотник Bayraktar Akıncı запустил ракету Sungur по скоростной воздушной мишени над Черным морем. Компания Baykar заявила о прямом попадании, но не раскрыла дистанцию пуска, высоту и параметры цели.

Промоизображение испытания ракеты Sungur с беспилотника Bayraktar Akıncı / © Baykar

16 сентября компания Baykar сообщила о новом испытании вооружения тяжелого беспилотника Bayraktar Akıncı. Аппарат вылетел из центра летной подготовки и испытаний в Чорлу и направился к полигону над Черным морем у побережья Синопа.

По данным производителя, Akıncı выпустил ракету Sungur по скоростному беспилотнику-мишени и добился прямого попадания. После завершения стрельбы аппарат вернулся в Чорлу по запланированному маршруту. Независимые данные телеметрии Baykar не опубликовала.

Sungur стала еще одним образцом турецкого вооружения, который испытали с Akıncı против цели в воздухе. Ранее беспилотник выполнял такие пуски с миниатюрной крылатой ракетой Kemankeş 1 и скоростным многоцелевым барражирующим боеприпасом Eren. Новое испытание не следует считать первым в истории применением ракеты класса «воздух — воздух» с беспилотника.

Sungur разработала компания Roketsan как ракету малой дальности для противовоздушной обороны. В характеристиках базового комплекса указаны максимальная дальность восемь километров, высота поражения до четырех километров, тепловизионная головка самонаведения и захват цели до пуска. Параметры авиационного запуска могут отличаться от данных для наземного варианта.

Akıncı — крупный двухмоторный турбовинтовой беспилотник с несколькими точками подвески. Baykar последовательно расширяет номенклатуру его вооружения, включая корректируемые бомбы, крылатые и сверхзвуковые ракеты, а теперь и средства для поражения воздушных целей.

Проведенная стрельба подтверждает сам факт интеграционного испытания Sungur на новой платформе. Однако компания не назвала дальность пуска, высоту полета, скорость мишени и условия наведения. Поэтому по опубликованным материалам нельзя оценить предельные возможности связки или ее готовность к строевой эксплуатации.

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