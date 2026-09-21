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Спутники зафиксировали масштаб строительства дата-центров Маска

Новые спутниковые снимки показали, как за последние несколько лет в США выросли огромные дата-центры.

Строительство дата-центра компании xAI в Мемфисе штат Теннесси, в период с 2015 по 2026 год / © Nearmap

Дата-центры стали одной из наиболее обсуждаемых тем: избиратели самых разных политических взглядов выступают против их строительства, ссылаясь на экологические и другие проблемы, связанные с развитием искусственного интеллекта.

Строительство дата-центра компании xAI в Мемфисе штат Теннесси, 2015 год / © Nearmap Строительство дата-центра компании xAI в Мемфисе штат Теннесси, 2020 год / © Nearmap Строительство дата-центра компании xAI в Мемфисе штат Теннесси, 2022 год / © Nearmap Строительство дата-центра компании xAI в Мемфисе штат Теннесси, 2022 год / © Nearmap Строительство дата-центра компании xAI в Мемфисе штат Теннесси, 2023 год / © Nearmap Строительство дата-центра компании xAI в Мемфисе штат Теннесси, 2024 год / © Nearmap Строительство дата-центра компании xAI в Мемфисе штат Теннесси, 2025 год / © Nearmap Строительство дата-центра компании xAI в Мемфисе штат Теннесси, 2026 год / © Nearmap

Независимый исследователь Бенджамин Грант представил снимки строительства одних из крупнейших в мире дата-центров «Колосс» (Colossus) и «Колосс 2» (Colossus 2) в Мемфисе штат Теннесси, которые принадлежат компании Илона Маска xAI.

Первый комплекс «Колосс» построили в рекордные сроки — Маск запитал его с помощью временных метановых генераторов, чтобы обойти местные экологические нормы и как можно быстрее ввести объект в эксплуатацию. Позже он приобрел близлежащую электростанцию, чтобы покрыть значительные потребности центра в электроэнергии — шаг, который придется повторить и для «Колосс 2».

Для полного завершения «Колосс 2» требуется еще около 300 000 графических процессоров Nvidia. Только они обойдутся как минимум в 18 миллиардов долларов, не считая сотен тысяч уже установленных чипов и колоссальных затрат на само здание.

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