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Спутники зафиксировали масштаб строительства дата-центров Маска
Новые спутниковые снимки показали, как за последние несколько лет в США выросли огромные дата-центры.
Дата-центры стали одной из наиболее обсуждаемых тем: избиратели самых разных политических взглядов выступают против их строительства, ссылаясь на экологические и другие проблемы, связанные с развитием искусственного интеллекта.
Независимый исследователь Бенджамин Грант представил снимки строительства одних из крупнейших в мире дата-центров «Колосс» (Colossus) и «Колосс 2» (Colossus 2) в Мемфисе штат Теннесси, которые принадлежат компании Илона Маска xAI.
Первый комплекс «Колосс» построили в рекордные сроки — Маск запитал его с помощью временных метановых генераторов, чтобы обойти местные экологические нормы и как можно быстрее ввести объект в эксплуатацию. Позже он приобрел близлежащую электростанцию, чтобы покрыть значительные потребности центра в электроэнергии — шаг, который придется повторить и для «Колосс 2».
Для полного завершения «Колосс 2» требуется еще около 300 000 графических процессоров Nvidia. Только они обойдутся как минимум в 18 миллиардов долларов, не считая сотен тысяч уже установленных чипов и колоссальных затрат на само здание.
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26 Декабря, 2014
Как изменится климат к концу XXI века?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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