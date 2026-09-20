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Mars Express запечатлел фиолетовые уступы у южного полюса Марса

Европейское космическое агентство представило снимок Thyles Rupes — протяженных уступов возле южного полюса Марса. Розовые и фиолетовые оттенки этого пейзажа агентство связывает с сочетанием утреннего освещения, пыли и инея.

Уступы Thyles Rupes у южного полюса Марса, съемка 17 февраля 2026 года / © ESA/DLR/FU Berlin

Изображение опубликовано ESA 16 сентября. Стереокамера HRSC на борту Mars Express получила исходные данные 17 февраля 2026 года, когда в южном полушарии планеты стояла весна. По описанию снимка, разрешение составляет около 65 метров на пиксель. Север здесь находится справа, а не сверху.

Необычная палитра не означает, что весь этот район покрыт фиолетовой породой. На цвет изображения влияют условия наблюдения: мягкий утренний свет проходит через запыленную атмосферу и освещает поверхность с инеем и перемешанными отложениями льда и пыли.

Разные участки при этом имеют разный состав. Темные тона связаны с вулканическим материалом, богатым оливином и пироксеном. Светлые голубоватые пятна на дюнах и в кратерах — отложения замерзшего углекислого газа. В левой нижней части кадра виден ледник, относящийся к южной полярной шапке.

Уступы Thyles Rupes тянутся на сотни километров, а местами их высота превышает километр. Предполагается, что они возникли при сжатии коры: одни блоки поднялись относительно других. Часть кратеров пересечена уступами и потому старше них. Другие кратеры наложились на уже сформировавшийся рельеф.

На цветной карте высот ледяной участок слева внизу оказывается возвышением. На обычном снимке он может выглядеть впадиной из-за непривычного направления света. Солнце освещает местность снизу кадра, с востока. Дополнительная карта позволяет отделить особенности рельефа от рисунка теней.

Карта высот Thyles Rupes по цифровой модели рельефа. Цвета обозначают высоту, а не окраску поверхности / © ESA/DLR/FU Berlin

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