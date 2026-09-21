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Стали известны новые подробности о секретной эскадрилье БПЛА RQ-170 Sentinel

В рамках конференции Air, Space & Cyber 2026 Ассоциации ВВС и космических сил США, 30-я разведывательная эскадрилья получила награду «Лучшая эскадрилья дистанционно пилотируемых самолетов General Atomics года». Ежегодно этот приз вручается американской эскадрилье БПЛА. Благодаря этому журналистам удалось узнать о деятельности одной из самых засекреченных эскадрилий беспилотников ВВС США.

RQ-170 Sentinel / © USAF

В 2025 году 30-я разведывательная эскадрилья выполнила 87 разведывательных, наблюдательных и рекогносцировочных миссий в трех различных районах ответственности, восполнила критически важные разведывательные пробелы и нарушила деятельность сетей противника.

Неизвестно, в каких именно трех районах ответственности действовала 30-я разведывательная эскадрилья в 2025 году. Однако как минимум один, а возможно, два RQ-170 участвовали в операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро в январе этого года. Весьма вероятно, что Sentinel осуществляли наблюдение за Мадуро еще до начала операции.

В более ранние годы RQ-170 также применялись на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и в Тихоокеанском регионе. Впервые Sentinel появился в Афганистане в конце 2000-х годов, после чего американские военные подтвердили существование аппарата в 2009 году.

Считается, что Sentinel осуществлял наблюдение за комплексом, где находился основатель «Аль-Каиды» Усама бен Ладен в Пакистане, в преддверии операции, завершившейся его ликвидацией в мае 2011 года. Позднее, в том же 2011 году, один из беспилотников получил широкую известность после того, как потерпел крушение в Иране. Предполагается, что он выполнял задачу по наблюдению за отдельными аспектами ядерной программы этой страны.

С учетом этого нельзя исключать, хотя вероятность этого неизвестна, что RQ-170 могли сыграть определенную роль в ходе ударов по иранским ядерным объектам в рамках операции «Полуночный молот» в прошлом году. Sentinel могли непосредственно вести наблюдение за соответствующими объектами, а также собирать данные для оценки результатов ударов и другую разведывательную информацию после завершения операции.

В целом RQ-170, по-видимому, по-прежнему остается одним из основных средств для выполнения разведывательных задач в глубине контролируемой противником территории, особенно когда требуется длительное наблюдение в районах с ограниченным доступом. Это позволяет получать исключительно важные разведывательные данные. При этом важно еще раз подчеркнуть: неизвестно, эксплуатирует ли 30-я разведывательная эскадрилья какие-либо другие малозаметные беспилотники помимо RQ-170 или использовала ли их в прошлом.

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