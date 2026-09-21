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Электромобиль Volkswagen ID. Buzz проехал почти 100 тысяч километров через 92 страны и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Электрический микроавтобус Volkswagen ID. Buzz преодолел 99 767 километров и проехал через 92 страны, проведя в дороге 445 дней. За это путешествие электромобиль попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Немецкий водитель, специализирующийся на дальних поездках, Райнер Цитлов отправился на серийном электромобиле из Ганновера (Германия) и совершил кругосветное путешествие.
Книга рекордов Гиннесса зарегистрировала достижение в категории «Наибольшее количество стран, посещенных в рамках непрерывного путешествия на аккумуляторном электромобиле». Сертификат рекордсмену вручили на выставке IAA Transportation 2026 в Ганновере.
Цитлов начал путешествие 1 июля 2025 года от клиентского центра Volkswagen Commercial Vehicles в Ганновере, где выпускается ID. Buzz. В течение следующих 445 дней микроавтобус пересек несколько континентов, побывав в крупных городах, пустынях и горных районах, а также в регионах с совершенно разным уровнем развития зарядной инфраструктуры.
За время поездки электромобиль преодолел 99 767 километров и прошел более 300 циклов зарядки. Поскольку маршрут пролегал через океаны, электромобиль также 16 раз перевозили на контейнеровозах. На протяжении всего путешествия ID. Buzz сохранил установленные на заводе серийные шины Giti.
По данным Volkswagen и Цитлова, электромобиль завершил кругосветное путешествие без единой технической неисправности. Это особенно примечательно с учетом огромного разнообразия условий, в которых эксплуатировалась машина. При этом речь идет об опыте одного электромобиля, а не о контролируемом испытании надежности всего семейства ID. Buzz.
Путешествие одновременно продемонстрировало одно из практических ограничений дальних поездок на электромобилях: зарядная инфраструктура по-прежнему крайне неравномерно развита в разных странах. По словам Цитлова, в некоторых регионах найти обычную зарядную станцию было непросто. В отдельных районах Африки, в том числе в Замбии и Танзании, команда заряжала электромобиль на национальных подстанциях под наблюдением специалистов. В других странах зарядная инфраструктура оказалась значительно более развитой.
Возможно, наиболее интересный технический результат был получен уже после завершения путешествия. После возвращения ID. Buzz в Германию специалисты TÜV Nord проверили его высоковольтную батарею. По итогам проверки ее состояние составило 95,75% после почти 100 тысяч километров пробега и более 300 циклов зарядки.
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