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Первые два финских F-35A прибыли на базу в Рованиеми
Два истребителя F-35A финских ВВС впервые прибыли в Финляндию: 18 сентября они приземлились в Рованиеми. Первые восемь самолетов, ранее построенных для этой страны, пока используют для обучения в США.
Самолеты с номерами JF-510 и JF-512 сели на базе Лапландского авиакрыла в 17:45 по местному времени. Об этом сообщили финские ВВС. В воздушном пространстве страны их встретили F/A-18.
Перелет начался 15 сентября с предприятия Lockheed Martin в Форт-Уэрте, штат Техас. По пути самолеты остановились на базе Лажеш на Азорских островах и использовали дозаправку в воздухе. Машины перегоняли пилоты ВВС США.
Финские опознавательные знаки на время международного перелета закрыли американскими. При этом номера самолетов оставались видны на килях. После прибытия машины проходят осмотр; церемонию запланировали на 1 октября.
Всего Финляндия закупила 64 F-35A. Восемь первых машин участвуют в подготовке финских летчиков и технического персонала на базах Эглин во Флориде и Эббинг в Арканзасе. Обучение в США продолжится до начала 2028 года.
В Рованиеми подготовка механиков начнется в конце 2026 года, пилотов — в январе 2027-го. Полной эксплуатационной готовности новой системы финские ВВС рассчитывают достичь к концу 2030 года.
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