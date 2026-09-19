Новые кадры китайского J-XDS показали измененный нос и крупные сопла

В Китае снова сняли в полете перспективный малозаметный самолет, известный под неофициальными обозначениями J-XDS и J-50. На свежих кадрах у него заметили светлый носовой обтекатель, увеличенные сопла двигателей и отсутствие хорошо различимого испытательного зонда на носу. Все это может указывать на переход к новой стадии испытаний, хотя официальных данных о конфигурации машины по-прежнему нет.

Перспективный китайский самолет J-XDS/J-50 во время испытательного полета / © Chinese internet via Andreas Rupprecht

Новые ролики сняли с земли во время полета самолета на небольшой высоте, предположительно возле предприятия Shenyang Aircraft Corporation. Шасси было выпущено, поэтому, вероятнее всего, машина заходила на посадку. Это один из нескольких прототипов перспективного китайского самолета, впервые замеченного в воздухе в конце 2024 года.

Больше всего внимания привлекла носовая часть. На предыдущих прототипах она выглядела иначе, а теперь хорошо различим светло-серый радиопрозрачный обтекатель. Такая деталь может означать, что самолет получил полноценное радиолокационное оборудование для дальнейших испытаний. Но по одной фотографии подтвердить наличие радара нельзя — цвет и материал обтекателя сами по себе этого не доказывают.

На свежем экземпляре также не видно длинного испытательного зонда, который обычно устанавливают на ранних прототипах для точного измерения воздушных параметров. Его отсутствие вместе с изменившимся носом может говорить о том, что разработчики постепенно переводят машину от первоначальных летных испытаний к проверке бортовых систем.

Еще одно заметное отличие — более крупные сопла двигателей. Специалист по китайской военной авиации Андреас Рупрехт предположил, что они могут быть связаны с двигателями WS-15, которые Китай разрабатывает для новых боевых самолетов. Однако надежного подтверждения этому пока нет. На более ранних снимках J-XDS уже были заметны плоские сопла с управлением вектором тяги.

Перспективный китайский самолет J-XDS/J-50 во время испытательного полета в сентябре 2025 года / © Rupprecht_A

Необычная схема управления сохранилась. У самолета нет традиционного вертикального оперения, зато края крыла выполнены подвижными. Они могут отклоняться независимо друг от друга для управления по крену или синхронно — для изменения тангажа. Под носовой частью также виден ромбовидный элемент, внешне напоминающий оптико-электронные прицельные системы современных истребителей, но его назначение официально не раскрывали.

Параллельно в Китае появились новые сведения и о другом перспективном самолете — более крупном трехдвигательном J-36. На оборонной выставке в Пекине показали стенд с системой наведения для авиационного лазерного комплекса. На иллюстрации использовали J-36, однако сам стенд еще не доказывает, что такое оружие уже установлено или будет установлено именно на этом самолете. Пока достоверно можно говорить лишь о том, что китайская промышленность изучает подобные системы для перспективной боевой авиации.

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