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Roman Markin
Roman Markin
19 сентября, 22:01
Рейтинг: +685
Посты: 267
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Lockheed Martin представила первый F-35A для ВВС Германии

Lockheed Martin представила первый истребитель F-35A Lightning II, построенный для ВВС Германии. Самолет с бортовым номером 35+01 уже совершил первый полет, но пока останется в США — его будут использовать для подготовки немецких пилотов и технического персонала. Первые F-35 должны прибыть на авиабазу Бюхель в конце 2027 года.

Сообщество
# Lockheed Martin
# авиация
# Военная Авиация
# Германия
# истребители
# торнадо
Первый F-35A Lightning II с бортовым номером 35+01, построенный для ВВС Германии / © Lockheed Martin
Первый F-35A Lightning II с бортовым номером 35+01, построенный для ВВС Германии / © Lockheed Martin

Церемония прошла 18 сентября на заводе Lockheed Martin в Форт-Уэрте, штат Техас. Первый немецкий F-35A получил бортовой номер 35+01. За десять дней до презентации, 8 сентября, самолет впервые поднялся в воздух и провел около полутора часов в испытательном полете.

Германия решила купить 35 F-35A в 2022 году. Они должны постепенно заменить устаревающие Panavia Tornado, которые находятся на вооружении страны с начала 1980-х и должны окончательно завершить службу к 2030 году. F-35 также возьмут на себя немецкую часть программы ядерного участия НАТО — одну из задач, которую сейчас выполняют Tornado.

Первые восемь немецких F-35A не отправятся сразу в Европу. Их переведут на авиабазу Эббинг в Арканзасе, где этой осенью начнется практическая подготовка пилотов и технического персонала Люфтваффе. Там же проходят обучение представители нескольких других стран, закупивших F-35.

Первый F-35A Lightning II с бортовым номером 35+01, построенный для ВВС Германии / © Lockheed Martin
Первый F-35A Lightning II с бортовым номером 35+01, построенный для ВВС Германии / © Lockheed Martin

На постоянную базу в Бюхеле первые самолеты должны прибыть в конце 2027 года. Сейчас аэродром перестраивают под новый тип истребителей: там создают ангары, ремонтную инфраструктуру, склады и другие объекты, необходимые для эксплуатации F-35. Полной боевой готовности немецкого парка планируют достичь к 2029 году.

F-35A — вариант семейства Lightning II для обычного взлета и посадки. Самолет относится к пятому поколению: в конструкции применены технологии снижения радиолокационной заметности, а бортовые сенсоры собирают данные из нескольких источников и объединяют их в единую картину обстановки для пилота.

Для Германии появление первого самолета означает переход программы от закупки и строительства инфраструктуры к реальной эксплуатации техники. Пока 35+01 продолжит испытания и подготовку в США, а немецкие экипажи начнут осваивать тип еще до появления первых машин на своей территории.

Первый F-35A Lightning II с бортовым номером 35+01, построенный для ВВС Германии / © Lockheed Martin
Первый F-35A Lightning II с бортовым номером 35+01, построенный для ВВС Германии / © Lockheed Martin
Первый F-35A Lightning II с бортовым номером 35+01, построенный для ВВС Германии / © Lockheed Martin
Первый F-35A Lightning II с бортовым номером 35+01, построенный для ВВС Германии / © Lockheed Martin
Первый F-35A Lightning II с бортовым номером 35+01, построенный для ВВС Германии / © Lockheed Martin
Первый F-35A Lightning II с бортовым номером 35+01, построенный для ВВС Германии / © Lockheed Martin
Первый F-35A Lightning II с бортовым номером 35+01, построенный для ВВС Германии / © Lockheed Martin
Первый F-35A Lightning II с бортовым номером 35+01, построенный для ВВС Германии / © Lockheed Martin
Первый F-35A Lightning II с бортовым номером 35+01, построенный для ВВС Германии / © Lockheed Martin
Первый F-35A Lightning II с бортовым номером 35+01, построенный для ВВС Германии / © Lockheed Martin
Первый F-35A Lightning II с бортовым номером 35+01, построенный для ВВС Германии / © Lockheed Martin
Первый F-35A Lightning II с бортовым номером 35+01, построенный для ВВС Германии / © Lockheed Martin

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Сообщество
# Lockheed Martin
# авиация
# Военная Авиация
# Германия
# истребители
# торнадо
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