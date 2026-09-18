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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
18 сентября, 08:13
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Посты: 2151
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На Хайнане ввели в эксплуатацию первый энергоблок АЭС «Хуалун-1»

Китайская атомная энергетика достигла очередного важного этапа: энергоблок № 3 АЭС «Хуанэн Чанцзян», расположенной в южнокитайской провинции Хайнань, начал коммерческую эксплуатацию. Он стал первым энергоблоком с реактором «Хуалун-1» на территории Хайнаньской зоны свободной торговли.

Сообщество
# атомная энергия
# АЭС
# Китай
# строительство
# технологии
Энергоблок АЭС «Хуалун-1» / ©  Courtesy of China Huaneng Group Co., Ltd
Энергоблок АЭС «Хуалун-1» / ©  Courtesy of China Huaneng Group Co., Ltd

Вторая очередь АЭС включает два энергоблока мощностью по 1,2 миллиона киловатт — № 3 и № 4. После ввода обоих блоков в эксплуатацию станция, как ожидается, будет ежегодно вырабатывать около 18 миллиардов киловатт -часов электроэнергии. Это позволит экономить примерно 6,326 миллионов тонн условного угля и сокращать выбросы углекислого газа на 11,68 миллионов тонн в год.

Ожидается, что проект укрепит энергетическую безопасность страны и внесет вклад в реализацию китайской стратегии «двойного углеродного» курса — достижения пика выбросов углекислого газа до 2030 года и углеродной нейтральности к 2060 году.

В центре управления производством станции работает разработанная в Китае крупномасштабная система управления атомной генерацией. Она объединяет технологии видеонаблюдения, связи 5G и искусственного интеллекта, обеспечивая онлайн-управление по замкнутому циклу всеми процессами производства электроэнергии на АЭС. Все операции при этом полностью отслеживаются.

Система также рассчитана на поддержку энергоблоков четвертого поколения, создавая интеллектуальную основу для цифровизации и самостоятельного развития китайской атомной энергетики.

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Сообщество
# атомная энергия
# АЭС
# Китай
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