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На Хайнане ввели в эксплуатацию первый энергоблок АЭС «Хуалун-1»
Китайская атомная энергетика достигла очередного важного этапа: энергоблок № 3 АЭС «Хуанэн Чанцзян», расположенной в южнокитайской провинции Хайнань, начал коммерческую эксплуатацию. Он стал первым энергоблоком с реактором «Хуалун-1» на территории Хайнаньской зоны свободной торговли.
Вторая очередь АЭС включает два энергоблока мощностью по 1,2 миллиона киловатт — № 3 и № 4. После ввода обоих блоков в эксплуатацию станция, как ожидается, будет ежегодно вырабатывать около 18 миллиардов киловатт -часов электроэнергии. Это позволит экономить примерно 6,326 миллионов тонн условного угля и сокращать выбросы углекислого газа на 11,68 миллионов тонн в год.
Ожидается, что проект укрепит энергетическую безопасность страны и внесет вклад в реализацию китайской стратегии «двойного углеродного» курса — достижения пика выбросов углекислого газа до 2030 года и углеродной нейтральности к 2060 году.
В центре управления производством станции работает разработанная в Китае крупномасштабная система управления атомной генерацией. Она объединяет технологии видеонаблюдения, связи 5G и искусственного интеллекта, обеспечивая онлайн-управление по замкнутому циклу всеми процессами производства электроэнергии на АЭС. Все операции при этом полностью отслеживаются.
Система также рассчитана на поддержку энергоблоков четвертого поколения, создавая интеллектуальную основу для цифровизации и самостоятельного развития китайской атомной энергетики.
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