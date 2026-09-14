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Беспилотник Akinci впервые запустил баллистическую ракету UAV-300

Турецкий беспилотный боевой летательный аппарат Baykar Akinci совершил важный шаг в развитии своих ударных возможностей, впервые осуществив пуск баллистической ракеты воздушного базирования UAV-300 по морской цели, находившейся на расстоянии более 250 километров. Испытания прошли над Черным морем.

Боевой беспилотный летательный аппарат Akinci / © Baykar

Оснащенный баллистическими ракетами беспилотник потенциально может стать более доступным дополнением к тяжелым пилотируемым ударным и многоцелевым самолетам.

Генеральный директор компании Roketsan Мурат Икинчи, разработавшей ракеты семейства UAV, назвал проведенные испытания первым боевым пуском UAV-300. По его словам, ракета «успешно поразила цель на дальности более 250 километров».

Генеральный директор Baykar Халук Байрактар заявил, что речь идет о самой дальнобойной ракете турецкой разработки, когда-либо запущенной с другой национальной платформы, такой как Akinci. При этом он охарактеризовал UAV-300 как сверхзвуковую ракету, а не как баллистическую ракету воздушного базирования.

© Selçuk Bayraktar

Следует отметить, что в опубликованном видеоролике не показан непосредственно момент попадания UAV-300 в цель, хотя Baykar утверждает, что ракета поразила ее прямым попаданием. В то же время во время испытаний Akinci также нес две ракеты UAV-122, одна из которых показана на инфракрасных кадрах в момент поражения цели.

Roketsan пока не разместила информацию о UAV-300 на своем официальном сайте. Согласно сообщениям турецких СМИ, ссылающихся на представителей компании на различных оборонных выставках, дальность ракеты составляет от 300 до 500 километров. Верхняя граница этого диапазона достижима при запуске с истребителей, способных лететь на большей высоте и с более высокой скоростью.

Масса боевой части оценивается примерно в 105 килограммов. Согласно характеристикам, указанным на одном из демонстрационных макетов небольшого масштаба на выставке, длина ракеты составляет около пяти метров, а масса — 900 килограммов. На выставочном макете также были видны носовые аэродинамические поверхности, однако на ракете, использовавшейся в испытательном пуске, их не было. Она оснащалась только четырьмя управляющими поверхностями в хвостовой части.

Система наведения UAV-300 включает инерциальную навигационную систему, а также возможность использования спутниковой навигации с российской системой ГЛОНАСС и американской GPS. По данным турецких оборонных СМИ, ракету также планируется интегрировать с другими существующими платформами, включая истребители F-16 ВВС Турции и беспилотный истребитель Kizilelma.

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