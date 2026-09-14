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Китайские ученые обнаружили одно из крупнейших глубоководных месторождений с высоким содержанием золота и серебра
Китайские исследователи обнаружили в западной части Тихого океана крупное действующее высокотемпературное гидротермальное поле. Предварительные результаты показали, что потенциальные запасы полиметаллических сульфидов в этом районе могут соответствовать уровню крупнейших известных глубоководных месторождений мирового класса.
Экспедицию организовала совместная научная группа, в которую вошли специалисты Университета Цинхуа, Института морской геологии при Китайской геологической службе, Шанхайского университета Цзяотун и других научных учреждений. Исследования проводились на борту китайского океанографического судна «Сянъянхун-10» (Xiangyanghong 10).
Обнаруженное месторождение находится в тылодуговой впадине западной части Тихого океана, в пределах исключительной экономической зоны Китая.
До этого ученые провели в данном районе более десяти исследований и обнаружили десятки высокотемпературных гидротермальных источников на глубинах от 700 до 1500 метров. Температура гидротермальных флюидов в некоторых из них превышала 315°C.
Опираясь на результаты предыдущих исследований, участники новой экспедиции провели детальную разведку и отбор проб непосредственно на месте, что позволило точно определить расположение нового крупного гидротермального поля на морском дне. Связанное с ним сульфидное месторождение состоит из трёх крупных конусообразных минеральных построек.
Предварительный анализ, выполненный в лаборатории на борту судна, показал, что рудные тела в основном состоят из важных с экономической точки зрения минералов — халькопирита, пирита и сфалерита.
В некоторых образцах содержание золота достигало 15,4 части на миллион (ppm), то есть 15,4 грамма на тонну руды. Содержание серебра доходило до 1271 ppm — 1271 грамма на тонну. Средние концентрации этих металлов также оказались значительно выше, чем в месторождениях на суше.
По предварительным оценкам, потенциальные запасы полиметаллических сульфидов в этом районе могут соответствовать уровню глубоководного месторождения мирового класса.
Тылодуговая впадина, где обнаружено месторождение, расположена вблизи границы Евразийской и Филиппинской морских литосферных плит — в зоне интенсивной тектонической активности.
Морская вода проникает в трещины морского дна, где нагревается расположенной ниже магмой и вступает в целый ряд физических и химических реакций. Образующиеся в результате высокотемпературные гидротермальные флюиды извлекают различные вещества из глубоких слоев земной коры и концентрируют их.
Поднимаясь вверх и смешиваясь с холодной морской водой, горячие флюиды вступают в химическую реакцию: растворенные в них металлы взаимодействуют с восстановленной серой, в результате чего образуются твердые сульфиды. Постепенно они оседают и накапливаются, формируя глубоководные минеральные залежи.
Исследовательская группа также обнаружила и сфотографировала многочисленные сообщества живых организмов, обитающих непосредственно в гидротермальном поле. Среди них были креветки, крабы, моллюски и другие экстремофильные организмы, способные существовать в необычайно суровых условиях.
По словам заместителя декана Института океанской инженерии Университета Цинхуа Сун Шицзи, биологические сообщества, существующие в подобных экстремальных глубоководных средах, представляют значительный научный интерес. Их изучение помогает лучше понять процессы жизнедеятельности организмов в условиях, которые существенно отличаются от привычных для большинства форм жизни.
Несмотря на высокое содержание золота, серебра, меди, цинка и других ценных ресурсов, подобные действующие гидротермальные месторождения пока не готовы к промышленной разработке. Этому препятствуют, в частности, огромное давление на больших глубинах и сложные геологические условия.
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