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Roman Markin
Roman Markin
12 сентября, 00:02
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Названы победители конкурса Ocean Photographer of the Year 2026

Француз Жюльен Антон стал победителем конкурса Ocean Photographer of the Year 2026 благодаря снимку взрослого морского конька и двух крошечных детенышей. Фотограф сделал кадр у острова Муреа во Французской Полинезии после долгих поисков этих редких для региона животных. Организаторы также объявили победителей в категориях, посвященных дикой природе, охране океана и связи человека с морем.

Сообщество
# дикая природа
# морские животные
# морские коньки
# океан
# Французская Полинезия
Взрослый морской конек и два детеныша у острова Муреа во Французской Полинезии / © Julien Anton, Ocean Photographer of the Year
Взрослый морской конек и два детеныша у острова Муреа во Французской Полинезии / © Julien Anton, Ocean Photographer of the Year

Главную награду Ocean Photographer of the Year 2026 получил французский фотограф Жюльен Антон. На его снимке взрослый морской конек находится рядом с двумя едва заметными детенышами в зарослях мелководья у острова Муреа во Французской Полинезии.

Кадр легко принять за семейную сцену, тем более что у морских коньков именно самец вынашивает икру в специальной сумке и затем выпускает детенышей. Однако организаторы конкурса уточняют: неизвестно, связаны ли животные на фотографии родством, и, скорее всего, эти детеныши не являются потомством взрослого самца. Именно их расположение создает впечатление момента прощания.

Антон рассказал, что провел много часов в поисках морских коньков, которых сейчас редко встречают во Французской Полинезии. Сначала его фотография победила в категории Ocean Wildlife, а затем жюри присудило ей и главный приз всего конкурса. Сам фотограф говорит, что не занимается фотографией профессионально и рассматривает ее прежде всего как способ рассказывать о природе океана.

Отдельные награды получили снимки, показывающие совсем разные стороны морской жизни. Японская фотограф Мицуна Каваи победила в новой категории The Ocean Unseen: Hidden Worlds с кадром ремень-рыбы, снятой ночью в открытой воде у берегов Японии.

© Julien Anton, Ocean Photographer of the Year
© Julien Anton, Ocean Photographer of the Year

В категории Human Connection победил Руй Дуарте: он запечатлел людей, пытающихся вернуть в море выбросившегося на берег кита-пилота. Награду за лучший снимок в категории Adventure получил Герго Ругли — на его фотографии дельфины проходят через волну рядом с серферами на пляже Тамарама в Сиднее.

© Ocean Photographer of the Year
© Ocean Photographer of the Year

Джеймс Феррара победил в категории Conservation Impact со снимком китовой акулы, окруженной большой группой пловцов и дайверов. Работа обращает внимание на давление массового туризма на морских животных. В противоположной по смыслу категории Conservation Hope лучшей признали фотографию Томаса Пави, на которой ученые под водой проводят учет животных с помощью лазерной видеограмметрии.

© Ocean Photographer of the Year
© Ocean Photographer of the Year
© Ocean Photographer of the Year
© Ocean Photographer of the Year

Лучшей художественной океанской фотографией стала черно-белая работа Мэтти Смита с акулой-нянькой и сопровождающими ее реморами. Специальную премию Female Fifty Fathoms Award, которую присуждают женщинам, работающим в области океанской фотографии, получила британка Дженни Сток.

© Ocean Photographer of the Year
© Ocean Photographer of the Year

Ocean Photographer of the Year проводят Oceanographic и Blancpain. В конкурсе участвуют как профессионалы, так и любители, а победителей выбирают среди работ о морской природе, исследованиях, охране океана и взаимодействии человека с ним. В 2026 году организаторы отметили 118 фотографий.

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Сообщество
# дикая природа
# морские животные
# морские коньки
# океан
# Французская Полинезия
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