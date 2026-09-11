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В России официально запустили 5G
МТС, «Билайн», «Мегафон» и Т2 запустили первые коммерческие сети 5G в России. На первом этапе связь пятого поколения появилась в 16 городах, причем в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге ее запустили сразу все четыре оператора. До конца года Минцифры рассчитывает распространить 5G еще на 50 городов.
В России началась коммерческая эксплуатация сетей 5G. Первые сети запустили четыре крупнейших мобильных оператора — МТС, «Вымпелком», работающий под брендом «Билайн», «Мегафон» и Т2.
Пока покрытие сильно зависит от города и оператора. В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге 5G запустила вся «большая четверка». В Новосибирске и Казани сеть появилась у МТС и «Мегафона», а в Самаре — у «Билайна» и «Мегафона».
«Мегафон» также запустил 5G в Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Твери. Т2 — в Волгограде, Красноярске, Перми и Челябинске. МТС начала работу сети в Уфе, а «Билайн» — в Ярославле.
В ближайшее время пользоваться новой сетью смогут владельцы совместимых смартфонов на Android. С iPhone ситуация сложнее: по сообщению Минцифры, доступ устройств Apple к российским сетям 5G зависит от решения самой компании.
На первом этапе операторы используют для 5G те же частоты, на которых уже работают сети LTE. Такой подход позволяет быстрее запустить новую технологию без строительства сети полностью с нуля. В Минцифры рассчитывают, что переход на 5G позволит в ближайшие годы увеличить пропускную способность мобильных сетей примерно на 20–25 процентов.
До конца 2026 года власти рассчитывают запустить 5G еще примерно в 50 городах. Покрытие при этом будет расширяться постепенно: появление города в списке не означает, что сеть сразу станет доступна во всех его районах.
Главное отличие 5G для обычного пользователя — более высокая пропускная способность и возможность обслуживать значительно больше устройств одновременно. Но технология рассчитана не только на смартфоны. Ее также планируют использовать на промышленных предприятиях, в системах «умного города», робототехнике, беспилотном транспорте и интернете вещей.
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