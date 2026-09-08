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У США не хватит специалистов для восстановления спутников в случае конфликта с Россией или Китаем

США не располагают достаточным количеством инженеров, техников и сборщиков, чтобы в случае войны с Китаем или Россией быстро восстановить военные космические системы, уничтоженные противником. К такому выводу пришли эксперты американской частной экспертно-аналитической корпорации RAND.

Сборка спутника / © RAND

Новое исследование посвящено тому, насколько быстро США смогут восполнить спутники и вспомогательные системы, утраченные на ранних этапах затяжного конфликта. Авторы устанавливают для восстановления утраченных возможностей весьма жесткий ориентир — 12–24 месяца. Это значительно быстрее обычных темпов замены устаревших спутников: по оценке RAND, как правило, на это уходит около десяти лет.

Исследователи проанализировали, сможет ли американская оборонная космическая промышленность выдержать такой темп в период с 2027 по 2032 год. Их вывод неутешителен: существующий дефицит кадров может потребовать нескольких лет только для своего устранения, поэтому уложиться в 12–24 месяца, скорее всего, не удастся.

Исследование инициировал генерал Майкл Гетлейн, ныне возглавляющий программу «Золотой купол» (Golden Dome), а на момент запуска работы занимавший должность заместителя начальника космических операций.

Исследователи изучили федеральную статистику по рынку труда и образованию за период с октября 2024 года по март 2025 года, а с мая по июль 2025-го провели интервью с представителями промышленности и руководителями образовательных учреждений.

В докладе кадровый потенциал космической отрасли разделен на три основные категории.

Первая — инженеры, занимающиеся проектированием и испытаниями космических систем. В США почти три миллиона человек работают инженерами на должностях, требующих степени бакалавра или более высокого образования. Однако лишь около 3% из них заняты в тех отраслях, которые RAND относит к обеспечивающим космическую промышленность: спутниковой связи, производстве полупроводников и выпуске неметаллических минеральных изделий, включая оптическое стекло. При этом аэрокосмическое производство в эту оценку не включалось.

По подсчетам RAND, на эти три отрасли приходится лишь около 7000 из 208 000 ежегодно открывающихся инженерных вакансий. Космическая отрасль при этом практически не может конкурировать за специалистов с компаниями в сфере искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения и анализа данных, которые предлагают более высокие зарплаты и более гибкие условия работы.

Вторая категория — так называемые квалифицированные рабочие специалисты: техники и сборщики, которые непосредственно изготавливают космические аппараты. Используя данные Бюро статистики труда США за 2023 год, исследователи оценили ежегодную потребность примерно в 30 000 техников, тогда как необходимую квалификацию получают лишь около 11 000 человек в год. Еще более серьезная ситуация складывается со сборщиками, включая специалистов, работающих в чистых помещениях. Здесь ежегодно открывается около 244 000 вакансий, тогда как соответствующую квалификацию получают всего около 13 000 человек. Таким образом, разрыв достигает примерно 19 к 1.

Космическая отрасль занимает лишь небольшую долю этого рынка труда, но вынуждена конкурировать за тех же специалистов с производителями полупроводников.

Третья категория — специалисты, подготовка которых занимает больше всего времени. Речь идет об экспертах в области инфракрасных и оптико-электронных систем обнаружения, а также инженерах, создающих системы, способные выдерживать воздействие естественного и искусственного радиационного излучения. Для таких специалистов обычно требуется степень магистра или доктора наук, а формирование необходимой профессиональной экспертизы может занимать 15 лет и более. Лишь немногие американские университеты предлагают продвинутые программы подготовки по лазерной и оптической инженерии. Большинство специалистов приходит в эти области через обучение по электротехнике или компьютерной инженерии.

Иными словами, проблема американской космической промышленности в потенциальном конфликте может заключаться не только в количестве спутников, ракет или производственных линий. Даже имея деньги и технологии, США могут столкнуться с нехваткой людей, способных в достаточно короткие сроки восстановить утраченную космическую инфраструктуру.