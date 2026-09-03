Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В СМИ появились утверждения о разведывательной активности китайских грузовых судов

Агентство Reuters, сославшись на двух неназванных представителей администрации президента США Дональда Трампа, сообщило об использовании судов COSCO в качестве скрытых платформ для радиоэлектронной разведки.

Китайское грузовое судно / © COSCO

По словам чиновников, пожелавших сохранить анонимность, чтобы иметь возможность обсуждать американскую оценку китайской программы, COSCO на протяжении десятилетий сотрудничает с Пекином в сфере сбора разведывательной информации, — говорится в публикации. Эта схема позволяет Китаю перехватывать сигналы связи от судов и воздушных судов, работающих в Европе, Северной Америке и Азии.

Представители посольства Китая в Вашингтоне, как и следовало ожидать, отвергли эти утверждения.

Специализированные комплексы радиоэлектронной разведки могут сильно различаться по размерам, конфигурации и возможностям. Это могут быть небольшие и относительно простые системы либо гораздо более сложные комплексы. Даже последние вполне возможно скрытно разместить на современных коммерческих судах, которые и без того оснащены большим количеством антенн и другого оборудования. Что происходит с собранной судами разведывательной информацией, неизвестно. Как минимум установленные на борту системы могут записывать полученные данные, а затем передавать их, когда это будет безопасно — физически либо по каналам связи.

Простейшие пассивные комплексы радиоэлектронной разведки способны работать автономно. Более сложные системы могут управляться дистанционно из любой точки мира, если судно подключено к спутниковой связи. Высокоскоростная спутниковая связь сегодня широко используется на судах по всему миру.

Системами могут управлять непосредственно находящиеся на борту специалисты, которые способны не только контролировать их работу, но и предварительно обрабатывать представляющие интерес перехваты.

Не исключено также оснащение судов подходящими каналами передачи данных, которые позволили бы практически в режиме реального времени отправлять собранную информацию другим узлам разведывательной сети, в том числе расположенным непосредственно в Китае, для последующего анализа и использования.

По словам источников Reuters, одним из приоритетных направлений для переоборудованных в разведывательные платформы коммерческих судов является сбор информации о технологиях военной связи и развитии средств шифрования.

Однако радиоэлектронная разведка далеко не ограничивается перехватом переговоров. Она может включать сбор сигналов от радиолокационных станций, различных систем связи и других электронных средств.

В зависимости от характера собранных данных и методов их анализа специалисты могут получить представление о принципах работы различных систем, стандартных операционных процедурах и других особенностях деятельности потенциального противника. Особенно ценными становятся результаты, когда сведения радиоэлектронной разведки объединяются с информацией, полученной из других источников.

В целом радиоэлектронная разведка регулярно используется для составления так называемого электронного боевого порядка противника — детализированной картины состава, размещения и возможностей его сил и средств. Особое значение такая информация имеет при изучении систем противовоздушной обороны, сетей командования и управления.