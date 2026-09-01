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Инфографика: крупнейшие в мире компании по производству алкогольных напитков
Мировая алкогольная индустрия объединяет тысячи производителей и брендов по всему миру. На инфографику попали 62 крупнейшие компании по рыночной капитализации.
По данным CompaniesMarketCap от 26 августа, совокупная рыночная капитализация 62 крупнейших алкогольных компаний мира превысила 850 миллиардов долларов. При этом больше всего в рейтинге оказалось китайских компаний.
Первое место в рейтинге по рыночной капитализации занял представитель Китая — производитель крепких напитков Kweichow Moutai. В России с продукцией этой компании знакомы не очень хорошо. Среди прочего, она специализируется на продаже «китайской водки» байцзю сорта маотай.
На второе место попала бельгийская Anheuser-Busch InBev. Ей принадлежит более 400 брендов, в том числе Corona, Stella Artois, Hoegaarden и Leffe.
Британская Diageo заняла третью строчку. Ей принадлежат бренды Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys и Smirnoff. Кстати, пивной бренд Guinness, ассоциирующийся с Ирландией, также принадлежит сейчас Diageo.
Также в топ-5 попали нидерландский Heineken и бразильский Ambev.
Больше всего в рейтинге оказалось китайских компаний. Также туда попали по пять представителей Японии, США и Франции, а также по четыре компании из Германии и Великобритании.
Стоит отметить, что в список CompaniesMarketCap не попал ни один российский производитель. Это обусловлено тем, что в рейтинг вошли только публичные компании отрасли.
При создании инфографики авторы использовали данные за 26 августа 2026 года. Однако информация на странице CompaniesMarketCap обновляется ежедневно, из-за чего текущий рейтинг и значения рыночной капитализации могут отличаться.
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