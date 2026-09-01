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Инфографика: крупнейшие в мире компании по производству алкогольных напитков

Мировая алкогольная индустрия объединяет тысячи производителей и брендов по всему миру. На инфографику попали 62 крупнейшие компании по рыночной капитализации.

Крупнейшие производители алкоголя по рыночной капитализаци / © The Visual, Voronoi

По данным CompaniesMarketCap от 26 августа, совокупная рыночная капитализация 62 крупнейших алкогольных компаний мира превысила 850 миллиардов долларов. При этом больше всего в рейтинге оказалось китайских компаний.

Первое место в рейтинге по рыночной капитализации занял представитель Китая — производитель крепких напитков Kweichow Moutai. В России с продукцией этой компании знакомы не очень хорошо. Среди прочего, она специализируется на продаже «китайской водки» байцзю сорта маотай.

На второе место попала бельгийская Anheuser-Busch InBev. Ей принадлежит более 400 брендов, в том числе Corona, Stella Artois, Hoegaarden и Leffe.

Британская Diageo заняла третью строчку. Ей принадлежат бренды Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys и Smirnoff. Кстати, пивной бренд Guinness, ассоциирующийся с Ирландией, также принадлежит сейчас Diageo.

Также в топ-5 попали нидерландский Heineken и бразильский Ambev.

Больше всего в рейтинге оказалось китайских компаний. Также туда попали по пять представителей Японии, США и Франции, а также по четыре компании из Германии и Великобритании.

Стоит отметить, что в список CompaniesMarketCap не попал ни один российский производитель. Это обусловлено тем, что в рейтинг вошли только публичные компании отрасли.

При создании инфографики авторы использовали данные за 26 августа 2026 года. Однако информация на странице CompaniesMarketCap обновляется ежедневно, из-за чего текущий рейтинг и значения рыночной капитализации могут отличаться.