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Семь крупнейших землетрясений в истории наблюдений

Земля постоянно движется, однако в большинстве случаев это движение настолько незначительно, что люди его не замечают. Но время от времени разлом высвобождает практически немыслимое количество энергии. Сейсмические волны распространяются на тысячи километров, а иногда порождают цунами, пересекающие целые океаны.

Суматра-Андаманское землетрясение 2004 года / © Wikimedia Commons

Крупнейшие из когда-либо зарегистрированных землетрясений почти невозможно представить в человеческом масштабе. Зоны разрыва земной коры при них могут протягиваться на сотни километров, морское дно смещается на несколько метров, а высвобождаемая энергия сопоставима с мощью огромных арсеналов взрывчатых веществ.

Ниже семь крупнейших землетрясений, зарегистрированных современными приборами, и необычайные последствия, к которым они привели.

Последствия землетрясения 1960 года в Чили / © Wikimedia Commons

1. Вальдивийское землетрясение 1960 года — Чили — магнитуда 9,5

Землетрясение, произошедшее 22 мая 1960 года на юге Чили, остается самым мощным из когда-либо зарегистрированных.

Гигантский подводный сдвиг вызвал разрушительное цунами, которое пересекло Тихий океан и достигло берегов других стран.

По данным Геологической службы США (USGS), жертвами катастрофы стали около 1655 человек, а примерно два миллиона жителей остались без жилья.

2. Великое Аляскинское землетрясение 1964 года — магнитуда 9,2

В районе пролива Принс-Уильям на Аляске 28 марта 1964 года произошло второе по силе зарегистрированное землетрясение в истории.

Гигантский разрыв земной коры вызвал цунами и масштабные деформации поверхности. Погибли 130 человек, а общий ущерб, пересчитанный на современные деньги, составил около 2,3 миллиарда долларов.

3. Суматра-Андаманское землетрясение 2004 года — магнитуда 9,1

У северного побережья Суматры 26 декабря 2004 года произошло землетрясение, ставшее причиной одной из самых смертоносных природных катастроф современной истории.

Огромный подводный разрыв вызвал серию цунами, обрушившихся на побережья стран Индийского океана. Волны достигли берегов сразу нескольких государств, распространившись на огромной территории.

Катастрофа унесла жизни более 280 тысяч человек, а около 1,1 миллиона были вынуждены покинуть свои дома.

Землетрясение Тохоку 2011 года / © Wikimedia Commons

4. Землетрясение Тохоку 2011 года — магнитуда 9,1

У северо-восточного побережья Японии 11 марта 2011 года произошло мощнейшее землетрясение Тохоку, за которым последовало разрушительное цунами.

Геологическая служба США (USGS) относит его к четырем крупнейшим землетрясениям, когда-либо зарегистрированным приборами. Землетрясение и вызванное им цунами погубили более 15 тысяч человек и вынудили около 130 тысяч жителей покинуть свои дома.

Катастрофа также привела к аварии на японской атомной станции «Фукусима-1», ставшей одной из крупнейших ядерных аварий в истории.

5. Камчатское землетрясение 1952 года — магнитуда 9,0

4 ноября 1952 года мощнейшее землетрясение произошло у берегов Камчатки. Это было первое землетрясение, магнитуда которого достигла 9,0 и более.

Гигантский подводный разрыв вызвал цунами, пересекшее Тихий океан и достигшее Гавайев. На Гавайских островах волны причинили ущерб, который в то время оценивался более чем в 1 миллион долларов.

6. Камчатское землетрясение 2025 года — магнитуда 8,8

У берегов Камчатки 29 июля 2025 года произошло землетрясение магнитудой 8,8. После обновления рейтинга USGS оно заняло шестое место в списке крупнейших землетрясений, разделив эту позицию с землетрясением в Чили 2010 года и землетрясением у побережья Эквадора и Колумбии 1906 года.

Катастрофе предшествовала серия многочисленных мощных предварительных толчков. Среди них было землетрясение магнитудой 7,4, произошедшее примерно за десять дней до основного события.

7. Землетрясение Мауле 2010 года — Чили — магнитуда 8,8

Мощное землетрясение произошло 27 февраля 2010 года у центрального побережья Чили.

Гигантский разрыв земной коры вызвал сильнейшие подземные толчки и цунами. Погибли 523 человека, было разрушено более 370 тысяч домов.

С магнитудой 8,8 это землетрясение остается одним из самых мощных, когда-либо зарегистрированных с помощью сейсмологических приборов.

Масштаб этих катастроф напоминает о том, что земная кора — далеко не неподвижная оболочка. Крупнейшие землетрясения происходят, когда огромные участки тектонических плит внезапно смещаются, высвобождая энергию, которая могла накапливаться на протяжении столетий.

Современные приборы позволяют ученым с удивительной точностью регистрировать и изучать такие события. Но запасы сейсмической энергии нашей планеты по-прежнему огромны, и Земля еще способна преподнести человечеству немало сюрпризов.