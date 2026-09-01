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Самые смертоносные катастрофы, вызванные обрушением ледников

В результате обрушения ледника и последующего наводнения в Непале и приграничных районах Китая погибли более 900 человек. Однако трагические инциденты с ледниками, приводившие к массовой гибели людей, происходили и ранее.

Последствия наводнения в Тришули, Непал. Съемка с дрона, 27 августа 2026 года / © Navesh Chitrakar / Reuters

Одна из самых смертоносных катастроф произошла в Перу в 1941 году. Тогда прорыв ледникового озера Палькакоча вызвал сель. Треть города Уарас оказалась разрушена, около пяти тысяч человек погибли.

Другая катастрофа коснулась Перу в 1962 году. Огромный кусок ледника откололся от горы Уаскаране. Он породил сель объемом более 10 миллионов кубометров, который устремился вниз по склону. Погибли около четырех тысяч человек.

В 1970 году еще одна трагедия произошла в Перу, вновь на Уаскаране. Из-за землетрясения на северном склоне откололся огромный кусок льда и горной породы. Лавина накрыла города Юнгай и Ранрахирка. В результате схода лавины погибли около 25 тысяч человек. Общее число жертв землетрясения, по разным оценкам, составило от 50 до 70 тысяч человек. Трагедия 1970 года до сих пор считается самой смертоносной катастрофой, связанной с обрушением ледников.

Ледниковые катастрофы с большим числом жертв происходили в прошлом и на границе Непала с Китаем. Высокогорное озеро Циренма-Ко расположено в Тибете, примерно в 14 километрах от китайско-непальской границы. В 1981 году огромная глыба льда обрушилась в озеро. Образовалась мощная волна, перелившаяся через плотину озера. Около 20 миллионов кубометров воды, льда и обломков устремились в сторону Непала. От затопления сильно пострадала инфраструктура страны. Около 200 человек погибли.

Один из последних крупных инцидентов произошел в Индии, в 2021 году. Тогда от вершины горы Ронти (Гималаи) откололся большой кусок льда. Сход ледово-каменной лавины привел к образованию мощного паводка в северном индийском штате Уттаракханд. Более 200 человек погибли.

Катастрофа на непальско-китайской границе, произошедшая 26 августа, уже вошла в число наиболее смертоносных. По данным на 31 августа, погибли более 900 человек, более четырех тысяч числятся пропавшими без вести.