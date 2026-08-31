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Олег Гончар
Олег Гончар
31 августа, 06:57
Рейтинг: +912
Посты: 2582

Спутники запечатлели масштабное расширение китайской секретной авиабазы

Китай стремительно расширяет секретную авиабазу на северо-западе страны, которую условно можно сравнить с американским сверхсекретным испытательным полигоном «Зона 51». 

Сообщество
# авиация
# Китай
# оружие
# спутники
# технологии
Спутники запечатлели масштабное расширение китайской секретной авиабазы / © Planet Labs
Спутники запечатлели масштабное расширение китайской секретной авиабазы / © Planet Labs

Объект используется для испытаний экспериментальных летательных аппаратов и боевых самолетов нового поколения. Здесь находится одна из самых длинных взлетно-посадочных полос в мире — ее длина составляет около 5 000 метров.

Всего за несколько последних лет удаленный и довольно аскетичный аэродром превратился в масштабный летно-испытательный центр Народно-освободительной армии Китая (НОАК). И строительство явно не собирается замедляться. Напротив, его темпы растут, а одна из последних новинок инфраструктуры представляет особый интерес.

Спутниковые снимки высокого разрешения, сделанные компанией Planet Labs 27 августа 2026 года, позволяют хорошо оценить масштабы происходящих здесь изменений.

Объект расположен неподалеку от ядерного полигона Лобнор, в безлюдном и засушливом Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Лобнор является главным китайским полигоном для испытаний ядерного оружия. Именно здесь в 1964 году Китай взорвал свое первое ядерное устройство, получившее кодовое обозначение «Проект 596», после чего стал пятой ядерной державой мира.

В этом году военные обозреватели впервые обнаружили на этой базе два китайских проекта истребителей шестого поколения — J-36 и J-XDS. Для обоих это стало первым появлением на данном объекте, расположенном далеко от аэродромов компаний-разработчиков — Chengdu и Shenyang.

До того как база стала использоваться для разработки передовых технологий воздушного боя, она была связана с китайскими военными космическими программами. Еще в 2020 году здесь, судя по всему, проводились испытания многоразовых космопланов. Тогда объект представлял собой практически ничем не примечательный аэродром с взлетно-посадочной полосой длиной около пяти километров, небольшим ангаром и несколькими разбросанными по территории машинами.

В 2023 году стоянку самолетов существенно расширили и построили новый крупный ангар. В 2025-м с обеих сторон главной рулежной зоны появились дополнительные ангары. Судя по всему, они были оптимизированы для размещения тактических самолетов.

Вскоре после завершения этих объектов на базе появились оба истребителя шестого поколения. А в мае 2025 года темпы дальнейшего строительства резко выросли и с тех пор не снижаются. Видеоряд, составленный из спутниковых снимков за последние шесть лет, наглядно показывает, как постепенное расширение базы сменилось практически непрерывным строительным наступлением.

© Planet Labs

С начала года несколько ключевых участков базы заметно изменились. К югу от взлетно-посадочной полосы (ВПП) быстрыми темпами строится продолжение новой рулежной дорожки, идущей параллельно взлетно-посадочной полосы и соединяющей ее с центральной стоянкой и главным ангаром.

Практически завершенная трасса позволит самолетам свободнее перемещаться по аэродрому, не занимая взлетно-посадочную полосу для разворота и обратного руления. Это особенно важно при увеличении интенсивности полетов и проведении более сложных серий испытательных вылетов, посадок и повторных запусков.

Особый интерес представляют несколько крупных авиационных ангаров в южной части базы. Размер каждого из них составляет примерно 80 на 40 метров.

Благодаря непосредственному выходу на новую южную рулежную дорожку эти ангары достаточно велики, чтобы вместить практически любые тактические и стратегические самолеты, находящиеся сейчас на вооружении НОАК.

Масштабные работы идут и за центральной стоянкой. Несколько зданий, строительство которых началось еще в конце прошлого года, уже завершены. Кроме того, с момента предыдущего анализа спутниковых снимков здесь появился целый ряд сборных контейнеров, установленных плотными рядами. Они используются для хранения оборудования и размещения персонала. Возможно, там будут жить дополнительные рабочие, а также храниться материалы и техника, необходимые для поддержания столь высоких темпов строительства. Для ускорения работ на объекте явно требуется значительно больше людей. На других расположенных поблизости участках уже начались земляные и строительные работы, однако пока они находятся на ранних стадиях, и назначение будущих объектов определить невозможно.

Еще дальше к востоку, на окраине базы, недавно появилась бетонная установка с бассейнами для промывочной воды и отдельными площадками для хранения заполнителей.

Тем временем идет подготовка грунта еще под одну рулежную дорожку, которая соединит центральную стоянку с северной частью основной ВПП. Последние спутниковые снимки показывают, что здесь уже начали заливать бетон.

В северной части объекта также сформировалась круглая площадка диаметром около 120 метров, имеющая прямой выход как к взлетно-посадочной полосе, так и к основной территории базы. Она, возможно, предназначена для запуска двигателей и разворота самолетов.

Очевидно, что объект постепенно превращается в один из важнейших элементов китайской системы разработки перспективной авиационной и аэрокосмической техники. По мере расширения его значение будет только возрастать — особенно если база сможет принимать все больше самолетов, в том числе машин значительно больших размеров.

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