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Спутники зафиксировали крупнейшую за более чем десятилетие потерю плавучего льда в Гренландии
Огромные ледники Гренландии буквально исчезают на глазах — это наглядно демонстрируют новые спутниковые снимки.
Ледник Петерманна на северо-западе Гренландии соединяет Гренландский ледниковый щит с Северным Ледовитым океаном. Его плавучий «ледяной язык» ранее достигал примерно 70 километров в длину и 15 километров в ширину. Однако новые спутниковые снимки показали, что эта часть ледника раскололась. Это стало самым масштабным разрушением плавучего льда Петерманна с 2012 года.
В августе 2026 года спутник европейской программы Copernicus Sentinel-1 получил снимки ледника, на которых видно, что от его ледяного языка откололся участок площадью около 76 квадратных километров. Это крупнейшее событие по отколу льда в Арктике с 2020 года.
«Такие спутниковые миссии, как Sentinel-1, обеспечивают систематические и долгосрочные наблюдения, необходимые для отслеживания подобных изменений. Они помогают ученым лучше понять процессы, приводящие к отколу льда, а также их более широкие последствия для полярной среды и, в конечном счете, для всей климатической системы Земли», — заявил ученый Европейского космического агентства (ESA) Мартин Уэринг.
Не секрет, что усиливающееся изменение климата приводит к масштабной потере льда. За последние три десятилетия Антарктида лишилась около 12 950 квадратных километров льда, лежащего на поверхности материка.
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