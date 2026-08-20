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Миссия по спасению космического телескопа Swift потерпела неудачу

NASA и компания Katalyst Space Technologies объявили о прекращении попытки с помощью роботизированного аппарата спасти гамма-телескоп Swift до того, как он сойдет с орбиты.

Снимок аппарата Link в космосе / © Katalyst Space Technologies

Спутник-спасатель под названием Link запустили 3 июля 2026 года. Его задача заключалась в том, чтобы приблизиться к космической обсерватории NASA Neil Gehrels Swift Observatory, захватить ее тремя роботизированными манипуляторами и поднять на достаточно высокую орбиту, чтобы предотвратить неизбежное погружение аппарата в атмосферу. Link по размерам примерно сопоставим с холодильником. Он оснащен двумя солнечными батареями и тремя электрическими двигателями на ксеноне, предназначенными для перевода Swift на более высокую и безопасную орбиту.

Katalyst, стартап, руководивший спасательной операцией, сообщил, что «продолжающиеся проблемы с управлением ориентацией» не позволят спутнику Link выполнить свою основную задачу. Сам аппарат по-прежнему функционирует, и компания намерена максимально использовать оставшиеся возможности миссии. В частности, Link, возможно, еще сможет подойти к Swift достаточно близко, чтобы продемонстрировать работу своей системы навигации на малых расстояниях.

Спасательная миссия Swift с самого начала была сопряжена с серьезным риском. Менее года назад NASA заключило с Katalyst контракт на создание и запуск спутника Link. Агентство поставило жесткое условие: спасательный аппарат необходимо было вывести в космос до конца нынешнего лета, чтобы он успел добраться до Swift до того, как тот войдет в атмосферу и сгорит.

NASA отвело Katalyst на подготовку аппарата исключительно короткий срок. Обычно на создание и подготовку к запуску принципиально нового космического аппарата уходят годы. Katalyst удалось сделать это всего за девять месяцев.

Столь сжатые сроки потребовали жестких компромиссов. Именно график вынуждал инженеров мириться с техническими рисками, которые при обычных обстоятельствах они, вероятно, не стали бы принимать. Первые несколько недель после выхода на орбиту все, казалось, шло по плану. Но в конце июля ситуация резко изменилась: аппарат Link внезапно вышел из-под контроля и начал вращаться.

Katalyst пока не раскрывает точную причину неисправности, однако известно, что два из трех гироскопических маховиков спутника, отвечавших за управление его ориентацией, перестали работать. Возникли также проблемы с двигателями, которые использовались для более точного наведения.

В результате единственным средством восстановления контроля над ориентацией Link остались три плазменных двигателя малой тяги. При этом спутник мчался вокруг Земли со скоростью почти восемь километров в секунду. Но и этого оказалось недостаточно.

Теперь отказ от попытки спасти Swift фактически обрекает почти 22-летнюю астрофизическую миссию на огненный финал. Аппарат постепенно теряет высоту и, как ожидается, войдет в атмосферу Земли уже в конце этого года.

Swift — давно работающая космическая миссия, значительно пережившая свой первоначально рассчитанный двухлетний срок службы. Тем не менее астрономы по-прежнему активно используют обсерваторию для обнаружения и изучения гамма-всплесков — самых мощных взрывных явлений в известной Вселенной.

Уникальное сочетание приборов Swift, работающих в разных диапазонах электромагнитного спектра, а также способность аппарата быстро менять направление наблюдения позволяют обнаруживать гамма-всплески и точно определять их положение. После этого другие обсерватории могут проводить их детальные наблюдения.

Проблема заключается в том, что у Swift нет двигателей, способных самостоятельно поддерживать необходимую орбиту. Поэтому спасательная операция вроде миссии Link была фактически единственным способом продлить жизнь обсерватории.