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Атомные электростанции Европы вынуждены снижать мощность из-за аномальной жары

Европу накрывают рекордные волны жары, а уровень воды в крупнейших реках региона опускается до исторических минимумов. Для европейских археологов это настоящее везение: из-под воды впервые за многие столетия показываются древние руины. Однако для специалистов по атомной энергетике ситуация оборачивается серьезной головной болью — им приходится экстренно снижать мощность АЭС по всей Европе.

Вид на атомную электростанцию государственной компании Nuclearelectrica в Чернаводе, Констанца, Румыния / © George Calin / Reuters

Как сообщила немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle, венгерская АЭС «Пакш» мощностью 2000 мегаватт едва не оказалась на грани полной остановки. Критическое снижение уровня воды в Дунае поставило под угрозу возможность охлаждения ее реакторов. Это серьезная проблема, поскольку в обычный год «Пакш» обеспечивает почти половину всей электроэнергии, производимой в Венгрии.

Венгерское правительство теперь пытается любой ценой сохранить работу станции. Инженеры получили задачу доставить в русло Дуная около 145 тысяч кубометров камня, чтобы искусственно замедлить течение и сохранить необходимый объем воды выше по течению.

Не лучше ситуация и в Румынии, где государственный оператор атомной энергетики может быть вынужден полностью остановить последний действующий реактор страны. И дело не в отсутствии попыток решить проблему: в начале августа румынские военно-морские силы взорвали 180 килограммов взрывчатки, чтобы изменить направление потока воды Дуная и обеспечить охлаждение ядерных реакторов.

Во Франции сочетание экстремальной засухи и повторяющегося нашествия медуз привело к сокращению производства атомной энергии примерно на 20%. Впрочем, более диверсифицированная энергосистема страны позволяет ей переносить ситуацию несколько легче, чем Венгрии и Румынии.

А новая волна жары уже маячит на горизонте. Поэтому нынешние проблемы европейской атомной энергетики вполне могут оказаться лишь верхушкой айсберга.