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Blue Origin назвала причину взрыва ракеты New Glenn

Компания Blue Origin установила причину взрыва ракеты New Glenn, произошедшего во время огневых испытаний в мае. Как выяснилось, авария была вызвана неисправностью клапана одного из двигателей BE-4. Эта проблема потенциально может затронуть и ракету Vulcan Centaur компании United Launch Alliance (ULA), которая также использует двигатели этого типа.

Взрыв ракеты New Glenn на стартовом комплексе Космических сил США в Кейп-Канаверале, штат Флорида / © NASASpaceflight

Генеральный директор Blue Origin Дэйв Лимп 5 августа сообщил в социальных сетях, что расследование аварии, произошедшей 28 мая и уничтожившей ракету New Glenn, а также серьезно повредившей стартовый комплекс, выявило источник неисправности — главный клапан подачи жидкого кислорода на одном из семи двигателей BE-4 первой ступени.

«Причиной нештатной ситуации стал главный кислородный клапан одного из двигателей BE-4. Это впоследствии было подтверждено после извлечения фрагментов оборудования и их детального изучения. Мы провели масштабные испытания отдельных компонентов и полноценные огневые тесты двигателя, чтобы лучше понять механизм отказа и определить необходимые меры по его устранению», — заявил Лимп.

Это первое крупное официальное обновление о ходе расследования с момента аварии. До сих пор компания в основном сообщала лишь о восстановлении стартового комплекса Launch Complex 36 на мысе Канаверал.

Глава Blue Origin не раскрыл технических деталей неисправности клапана, однако отметил, что проблему уже удалось локализовать и ее можно устранить еще до завершения полного анализа причин аварии.

Поскольку неисправность связана непосредственно с двигателем BE-4, аналогичная проблема потенциально может коснуться и ракеты Vulcan Centaur, первая ступень которой оснащается двумя такими двигателями производства Blue Origin.

Однако Vulcan не совершала запусков с февраля. Во время своего последнего полёта ракета столкнулась с другой технической проблемой — отказом одного из твердотопливных ускорителей производства Northrop Grumman. Несмотря на инцидент, миссия завершилась успешно, после чего компании приступили к расследованию причин неисправности.

Blue Origin с момента аварии неоднократно заявляла о намерении восстановить стартовый комплекс LC-36 и вернуть New Glenn к полетам до конца 2026 года. Это считается весьма амбициозной задачей, учитывая, сколько времени обычно занимает восстановление стартовых площадок после разрушения ракеты. В последнем заявлении Дэйв Лимп не уточнил, изменились ли сроки подготовки новой ракеты к запуску после выявления причины аварии.